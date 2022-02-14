Події

12:02 14.02.2022

"Євросолідарність" наполягає на відкликанні посла у Великій Британії Пристайка – Порошенко

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"Євросолідарність" наполягає на відкликанні посла у Великій Британії Пристайка – Порошенко

Фракція "Європейська солідарність" у Верховній Раді вимагає від президента України Володимира Зеленського звільнити з посади посла України у Великій Британії Вадима Пристайка за його заяву про відмову від євроатлантичного курсу країни, заявив співголова фракції Петро Порошенко.

"Простого спростування мало. Ми заявляємо, що єдиний спосіб довести, що позиція Пристайка не є позицією української влади та Зеленського, - негайно відкликати посла з Лондона та звільнити його з роботи", - сказав Порошенко на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп у понеділок.

Він наголосив, що вперше після Революції гідності офіційний представник України на міжнародній арені робить заяву про відмову від НАТО.

"Український посол показав, що шантаж і залякування Путіним (президент РФ Володимир Путін – ІФ) України працює", - зазначив народний депутат.

Як повідомлялося, посол України у Великій Британії, колишній міністр закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв'ю BBC Radio 5 Live заявив, що в Києві можуть відмовитися від вступу до Північноатлантичного альянсу, якщо це допоможе уникнути повномасштабної війни з РФ. При цьому він визнав, що його слова можуть суперечити нормам Конституції України.

У МЗС заявили, що слова Пристайка вирвано з контексту, а найкращою гарантією безпеки для України було б її негайне входження до альянсу.

Прес-секретар президента Сергій Никифоров зазначив, що північноатлантичний і європейський курси залишаються пріоритетними для України, а щодо заяви Пристайка поки що не слід поспішати з висновками. Він також наголосив, що жодних пропозицій від західних партнерів України про можливу відмову від потенційного членства в НАТО, щоб уникнути війни з РФ, не надходило.

Теги: #пристайко #євросолідарність
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