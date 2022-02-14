Події

10:59 14.02.2022

Лукашенко заявив, що Білорусь непричетна до загострення відносин із Україною

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Лукашенко заявив, що Білорусь непричетна до загострення відносин із Україною

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого ЄС, США не визнають законно обраним, заявив про непричетність республіки до загострення відносин із Україною.

"Що стосується наших відносин (з Україною - ІФ), я думаю, немає сенсу розповідати вам про ці відносини. Немає сенсу аналізувати їх із погляду - хто правий, хто винуватий. Усе ви прекрасно, як досвідчена, мудра людина, розумієте. Розумієте. Але ще раз хочу публічно сказати вам, що ми до загострення наших відносин практично не маємо жодного стосунку", - сказав президент під час зустрічі з українським політиком Олександром Морозом у понеділок у Мінську. Його слова наводить держагентство БілТА.

"Ми проводили ясну, зрозумілу політику для українського народу. Я і зараз дотримуюсь цієї політики. Ми рідні люди, ми сусіди. Це від бога. І усе цим сказано. І майбутнє наше має таким чином складатися, як у сусідів", - заявив Лукашенко.

Він також заявив, що планує найближчим часом зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним.

Теги: #лукашенко #україна #відносини
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