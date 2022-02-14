У СБУ розцінюють нагнітання паніки в Україні як хвилю гібридної війни

Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та спотворенням реального стану речей, що є черговою потужною хвилею гібридної війни, йдеться у заяві Служби безпеки України, оприлюдненій на її сайті у понеділок вранці.

"Ми чудово розуміємо мотиви нинішнього інформаційного нагнітання – посіяти тривогу в українському суспільстві, підірвати віру в здатність держави захистити своїх громадян, розхитати нашу єдність. СБУ фіксує такі прояви гібридної війни в соціальних мережах, окремих ЗМІ, в поширенні деякими політиками наративів країни-агресора, - йдеться у заяві.

У СБУ зазначають, що фіксують такі випадки та активно їм протидіють. "Це відображається у рішеннях РНБО, кількості нейтралізованих кібератак, ліквідації численних ботоферм, викритті агентурних мереж іноземних спецслужб та недопущенні диверсій і терактів", - наголошується в повідомленні.

У відомстві зазначають, що у межах своєї компетенції постійно аналізують різні сценарії розвитку подій і мають чіткий план дій на кожен із них, крім того, готові реагувати на ситуації не лише за потребою, а й на попередження, що й роблять.

"Проте зараз стабільність і спокій у нашій країні залежать не лише від влади, а й від зважених дій кожного українця. Всім нам варто зберігати спокій та холодний розум, не піддаватися на провокації. Паніка й дестабілізація грають на користь тільки ворогам, а не Україні. Ми всі маємо мислити критично і перевіряти будь-яку інформацію; керуватись даними офіційних джерел, а не анонімних; навчитися відрізняти правду від фейків. І не забувати – сила України не лише в потужній армії, а в єдності кожного з нас", - резюмували в СБУ.