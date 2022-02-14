Законопроект про відповідальність Білорусі у разі агресії Росії проти України внесено до Сенату США

Американський сенатор Джеймс Ленкфорд вніс до Сенату США проект "Закону про відповідальність Білорусі за агресію".

"Сенатор Джеймс Ленкфорд (представник республіканців від штату Оклахома) представив "Закон про відповідальність Білорусі за агресію", щоб утримати Білорусь від дозволу Росії використати свою територію для вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні на сайті сенатора.

Законопроект передбачає накладення санкцій на Білорусь або будь-яку іншу країну, "яка підтримує неспровоковану агресію Росії проти суверенітету і територіальної цілісності України".

Санкції передбачені у випадках: участі спільно з Росією у вторгненні в Україну, надання матеріальної, тактичної або іншої підтримки російському вторгненню в Україну, розміщення російських військ, що беруть участь у вторгненні в Україну, робота з російським розвідувальним сектором під час вторгнення в Україну, придбання або передач летальної зброї, що використовується під час вторгнення в Україну.

"Білорусь впускає до своєї країни тисячі російських військовослужбовців, до кордону з Україною. США мають дати зрозуміти, що до будь-якої країни, яка підтримає спроби Росії вторгнутися в Україну, буде застосовано жорсткі економічні та дипломатичні санкції", - прокоментував свою ініціативу Ленкфорд.

"Легше зупинити війну, яка не почалася, ніж намагатися закінчити її у процесі. Це сильна позиція, яку Америка може зайняти, щоб протистояти Росії та Білорусі, оскільки вони продовжують загрожувати незалежності України", - додав він.