Події

06:58 14.02.2022

Японія відкликає практично всіх дипломатів з України

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Японія відкликає практично всіх дипломатів з України

Міністерство закордонних справ Японії оголосило про відкликання практично всіх дипломатів з України, повідомляє NHK.

Згідно з телеканалом, МЗС Японії відкликає всіх співробітників свого посольства в Україні, крім кількох, через напруження, що зростає.

Міністерство повідомило, що посольство Японії у Києві після евакуації більшої частини дипломатів виконуватиме лише обмежені функції.

Крім того, зовнішньополітичне відомство наполегливо закликає громадян Японії, які перебувають в Україні, негайно покинути країну.

Міністерство зазначає, що інші країни також ухвалили рішення щодо призупинення або скорочення діяльності своїх посольств в Україні.

Раніше телеканал CBS News з посиланням на обізнані джерела повідомив, що адміністрація президента США готується відкликати всіх американських службовців із Києва протягом наступних 24-48 годин.

 

 

Теги: #україна #японія #дипломати
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