14 лютого: Яке сьогодні свято

14 лютого у світі відзначають День святого Валентина, День дарування книг, День комп'ютерника, європейський День допомоги хворим на епілепсію. В Україні – День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗСУ. У Болгарії винороби відзначають професійне свято, у православних – передсвято Стрітення Господнього та День пам'яті святого мученика Трифона, а католики відзначають День пам'яті святих Кирила та Мефодія.

День Святого Валентина

14 лютого у багатьох країнах світу святкують День святого Валентина або День усіх закоханих. У Європі відзначається з 13 століття, в США — з 1777 року.

Традиція дарувати цього дня подарунки зміцнювалася з кожним роком і для декого стала досить успішним бізнесом. Наприклад, на початку минулого століття в американців було заведено надсилати своїм нареченим марципани, які були дуже дорогими.

У Японії традиція дарувати цього дня солодке з'явилася завдяки великій фірмі з виробництва шоколаду. Там почали святкувати День святого Валентина у 30-ті роки, і досі шоколад залишається найбільш вдалим подарунком. До речі, там День святого Валентина дещо нагадує "8 Березня для чоловіків", оскільки японські чоловіки отримують навіть більше подарунків, ніж жінки: чоловічі аксесуари на кшталт бритви, лосьйону, гаманця тощо.

У французів у День святого Валентина заведено дарувати коштовності, а в романтичній Данії люди посилають один одному засушені білі квіти.

У Британії незаміжні дівчата 14 лютого встають до сходу сонця, стають біля вікна і дивляться на чоловіків. Згідно з повір'ям, перший, якого вони побачать, є нареченим.

А Саудівська Аравія єдина в світі країна, де це свято офіційно заборонено, до того ж під страхом великих штрафів.

Міжнародний день дарування книг

Ініціатива його появи належить американці Еммі Бродмур, матері трьох дітей, засновниці сайту дитячої книги в США.

Саме питання одного з синів, який одного разу запитав у мами – чому немає такого дня в році, коли люди дарують один одному книги просто так, і стало поштовхом до появи на світ нового свята.

День комп'ютерника

14 лютого — неофіційний День комп'ютерника, який широко відзначається у професійному світі. 14 лютого 1946 року науковий світ продемонстрував перший електронний комп'ютер ENIAC I.

Усі роботи з розробки першої обчислювальної машини спонсорувалися американською армією, якій комп'ютер був необхідний для проведення військових розрахунків, планування та програмування. ENIAC I пропрацював до 23:45 2 жовтня 1955 року, а потім був розібраний.

День пам'яті святого мученика Трифона

Святий Трифон, якого церква вшановує цього дня, жив у 3 столітті в Нікеї. З дитинства він шанував християнські звичаї, а будучи юнаком, виявив дар дивотворення, зцілював хворих. За переказами, Трифон вигнав диявола з дочки римського імператора Гордіана III, який, хоч і був ідолопоклонником, християн не переслідував. Проте за правління наступного імператора, Деція Траяна, почалися гоніння, і Трифона стратили.

День святих Кирила та Мефодія

Кирило і Мефодій - просвітителі слов'ян, покровителі Європи, творці слов'янської абетки. Католицька церква вшановує їхню пам'ять 14 лютого.

Дистинг

Це свято пізніх морозів, присвячене перемозі світла Сонця над темними днями зими. Воно сповіщає пробудження життєвих сил, що заснули під час Зимової Ночі. Вважається, що земля готується до прийому нового насіння. Також цей період називають символічним часом підготовки до майбутніх подій.

У цей день:

1907 - Засновано Львівську галерею мистецтв;

1912 - Територія Арізона стає 48-м штатом США;

1929 - Бійня у День святого Валентина. Розправа італійських мафіозі з угруповання Аль Капоне з членами ірландського угруповання Багса Морана, в результаті було вбито семеро людей;

1933 - У Парижі відкривається перша телефонна служба точного часу;

1956 - У Москві відкрився XX з'їзд КПРС. Найбільш відомий засудженням культу особистості та, побічно, ідеологічної спадщини Сталіна;

1961 - Відкрито 103-й елемент, лоуренсій;

2003 - У віці 6,5 років помирає клонована вівця Доллі;

2005 - Створено сервіс YouTube;

2011 - Арабська весна: початок повстання в Бахрейні.

Іменини: Валентин, Кирило, Мефодій, Петро, Трохим, Тимофій, Семен, Давид, Трифон, Василь.