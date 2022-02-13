Події

22:40 13.02.2022

Міноборони Канади заявляє, що виводить частину канадських військових із України

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Міноборони Канади заявляє, що виводить частину канадських військових із України

Канада тимчасово переміщає частину своїх військових, які перебувають в Україні, в інші райони Європи, йдеться в оприлюдненому в неділю пресрелізі канадського Міноборони.

"В результаті складної оперативної обстановки, викликаної безпідставною агресією Росії проти України, збройні сили Канади ведуть тимчасову передислокацію елементів Об'єднаної тактичної групи – України (JTF-U) до інших місць Європи", - наголошується в документі.

Згідно із заявою, такий крок "не означає кінець місії", а лише дозволяє командуванню змінити точку докладання його зусиль та гарантувати безпеку канадських військовослужбовців.

Також командування відмовилося надавати інформацію про те, яку кількість канадських військових і куди саме переводять з України, а також які дії далі будуть за цим.

При цьому телеканал CBC передавав, що з України до Польщі переведено 260 канадських військових, але неясно, чи стане Польща їх кінцевим місцем перебування.

У п'ятницю глава Міноборони Великої Британії Бен Воллес на пресконференції в Москві за підсумками переговорів з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу заявив, що британські військові інструктори покинуть Україну після завершення своєї навчальної місії.

"Це станеться незабаром", - додав він.

Потім стало відомо, що Міноборони США ухвалило рішення про тимчасове виведення з України близько 160 американських військових інструкторів у зв'язку з напруженою обстановкою.

 

 

Теги: #канада #україна #військові #виведення
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