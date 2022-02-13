СММ ОБСЄ підтверджує від'їзд з України низки членів місії

СММ ОБСЄ підтвердила виїзд із України членів місії, спрямованих низкою держав-учасниць. Як йдеться у поширеному в неділю повідомленні місії, "СММ ОБСЄ – це цивільна місія, більшість персоналу якої складають міжнародні службовці, відряджені державами-учасницями ОБСЄ".

"Така система дозволяє державам-учасницям ОБСЄ схвалювати рішення, серед іншого, про передислокацію своїх відряджених громадян як усередині країни, так і за її межами", - повідомляє СММ, додаючи, що "окремі держави-учасниці ОБСЄ нещодавно вирішили, що їх громадянам, відрядженим на службу в СММ необхідно покинути Україну в найближчі кілька днів".

"Тим часом місія продовжуватиме виконувати затверджений ОБСЄ мандат із спостерігачами, розміщеними в десяти містах у всій Україні", - йдеться також у повідомленні.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", серед країн, які відкликали своїх представників – США та Велика Британія.