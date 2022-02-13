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22:10 13.02.2022

Зеленський запросив Байдена відвідати Україну найближчими днями

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Зеленський запросив Байдена відвідати Україну найближчими днями

Президент України Володимир Зеленський у ході телефонної розмови із президентом США Джозефом Байденом у неділю запросив його відвідати Україну з візитом, повідомляється на сайті глави Української держави.

"Переконаний, що ваш приїзд до Києва в найближчі дні, що є вирішальними для стабілізації ситуації, буде потужним сигналом та сприятиме деескалації", - сказав Зеленський.

Під час розмови також йшлося про підвищення фінансової та енергетичної стабільності України на тлі поточних викликів.

Зеленський наголосив, що українська сторона розуміє всі поточні ризики, готова до будь-якого розвитку ситуації. "Зупинимо будь-яку ескалацію в бік України. Столиця України, Київ, інші міста нашої держави – Харків і Львів, Дніпро й Одеса – у безпеці та під надійним захистом", – наголосив він.

Президент України наголосив на кроках США та інших партнерів, які продовжують надавати Україні дієву підтримку. "Розраховуємо, що вона, серед іншого, допоможе запобігти поширенню панічних настроїв", – сказав Зеленський.

Він подякував Байдену за підтримку з боку США та наголосив на важливості надання дієвих гарантій безпеки Україні. "Ми готові обговорювати їх у різних форматах", - зазначив Зеленський, наголосивши, що не може бути безпеки в Європі без безпеки України.

 

 

Теги: #президенти #україна_сша #запрошення
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