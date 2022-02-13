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20:33 13.02.2022

"Суспільне" заявляє про відсутність доказів порушень Аліною Паш правил нацвідбору "Євробачення-2022"

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"Суспільне" заявляє про відсутність доказів порушень Аліною Паш правил нацвідбору "Євробачення-2022"

Суспільний мовник заявляє, що він не має доказів порушення правил відбору фіналісткою національного відбору на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2022" Аліною Паш.

"Суспільний мовник не має доказів порушення фіналісткою Національного відбору на Євробачення-2022 Alina Pash правил відбору", - йдеться у заяві "Суспільного".

Зазначається, що телерадіокомпанія проаналізувала низку звинувачень: публічних громадян, які надійшли в зверненнях.

"Інформація, яка наводиться як доказ порушення вимог Нацвідбору, не містить фактів та документів, що підтверджують порушення фіналісткою правил перетину кордону України. Мовник керується виключно законом України та презумпцією невинуватості, поки не доведено протилежне", - йдеться у заяві.

У "Суспільному" зазначили, що звернулися до Державної прикордонної служби України, проте дані про перетин кордону є конфіденційними.

"Учасниця Alina Pash надала гарантії, що не порушувала законодавство України й вимоги конкурсу: виступ у 2015 році відбувався на приватному заході українців у Криму, а перетин кордону відбувався зі сторони України. Суспільний мовник отримав від команди учасниці документ щодо перетину кордону з Кримом зі сторони України від ГЦОСІ Державної прикордонної служби України", - наголосили у відомстві, підтвердивши інформацію зображенням відповіді Держприкордонслужби на запит артистки.

Як повідомлялося, 12 лютого у Києві пройшов національний фінал відбору на "Євробачення-2022". За результатами конкурсу визначено, що у 2022 році від України на міжнародному пісенному конкурсі виступить виконавиця Аліна Паш із піснею "Тіні забутих предків". Паш отримала 15 балів (8 балів від журі та 7 балів від глядачів). Друге місце посів гурт Kalush Orchestra (6 балів від журі та 8 від глядачів), третє – співак Wellboy (7 балів від суддів та 6 від глядачів). За перемогу у фіналі також боролися: ROXOLANA, Barleben, Michael Soul, Cloudless та Our Atlantic.

Після оголошення переможців через помилку ведучих в оприлюдненні результатів група Kalush Orchestra запідозрила "Суспільне" у фальсифікації балів, а також у спілкуванні з журналістами припустилися можливості оскарження результатів у суді. Крім того, група має намір подати петицію на сайті президента України (з яким саме питанням поки що не відомо).

Ще один медіа скандал навколо нацвідбору пов'язаний із тим, що переможниця конкурсу Аліна Паш нібито порушила умови участі, зокрема, у 2015 році відвідувала окупований Крим з порушенням українського законодавства, за що була внесена до бази сайту "Миротворець".

Так, згідно з правилами нацвідбору, учасник, який претендує представляти Україну на міжнародному конкурсі, не повинен здійснювати концертну діяльність, виступи, участь у будь-яких публічних чи приватних заходах, організованих державними органами, установами, господарюючими суб'єктами країни-агресора після 15 березня 2014 року та не планує, не проводитиме анонсів відповідних виступів, як у період до та під час проведення відбору, так і в період після відбору до дати фіналу конкурсу, а також не здійснював в'їзд на територію/виїзд з території Криму чи окупованих територій Донецької та Луганської областей із порушенням законодавства України.

У "Суспільному" у свою чергу заявили, що у мовника немає доказів порушення фіналісткою нацвідбору Паш правил відбору.

Також сама співачка після фіналу зі спілкуванням з журналістами заявила, що не порушувала державний кордон України, а також не виступала на концертах у Росії.

Крім того, у "Суспільному" наступного дня після нацвідбору пояснили причини та вибачилися за технічні проблеми під час прямого ефіру, а також запевнили у достовірності результатів конкурсу.

У 2021 році на "Євробаченні" Україну представляла електро-фольк група Go_A, яка посіла п'яте місце у фіналі конкурсу.

У 2019 році Україна не брала участі у конкурсі у зв'язку із громадською критикою співачки Maruv через її виступ у Росії. Національна громадська телерадіокомпанія та переможниця Національного відбору-2019 відмовилися підписувати контракт.

"Євробачення-2022" відбудеться у Турині (Італія). Півфінали пройдуть 10 та 12 травня, Україна виступить у першому. Фінал конкурсу відбудеться 14 травня.

 

 

 

Теги: #відбір #суспільне #євробачення2022
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