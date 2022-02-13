Посольство України в Молдові надає допомогу пасажирам літака SkyUp, що екстрено сів у Кишеневі – МЗС

Посольство України в Молдові надає консульську допомогу пасажирам літака української авіакомпанії SkyUp, який здійснював рейс за маршрутом Мадейра-Київ, але був змушений здійснити екстрену посадку в аеропорту Кишенева, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Українські консули зараз перебувають в аеропорту разом із громадянами, взаємодіють з авіатранспортними органами Молдови і підтримують зв'язок із представниками авіакомпанії. Для пасажирів організовано харчування", – сказав Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" в неділю.

За його словами, зараз готується доставка українців до Києва наземним транспортом. "Для цього в Кишенів вже прибули чотири автобуси. Протягом години вони вирушають в Україну", – пояснив спікер.

Він запевнив, що МЗС і посольство України в Молдові тримають ситуацію на особливому контролі. "МЗС готове надати максимальне сприяння компанії SkyUp, а також іншим українським авіаперевізникам у вирішенні проблемних питань, пов'язаних із здійсненням їхніх авіарейсів", – зазначив Ніколенко.

Як повідомлялося, літак авіакомпанії SkyUp з бортовим номером UR-SQO, що виконував рейс PQ0902 за маршрутом Фуншал (Мадейра, Португалія) — Бориспіль (Україна), був змушений здійснити посадку в Кишиневі (Молдова) через вимоги власника повітряного судна.