Британський міністр оборони вважає ймовірним "вторгнення" РФ до України, але не виключає і деескалації

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що вважає "вторгнення" Росії в Україну ймовірним сценарієм, проте водночас не виключив і руху у бік деескалації, пише у суботу The Times.

У статті газети наголошується, що, на думку міністра, таке "вторгнення дуже ймовірне". Також Воллес повторив зроблену раніше США оцінку, згідно з якою у РФ достатньо сил поблизу України, щоб за бажання "у будь-який момент розпочати наступ".

Водночас міністр наголосив, що "цілком може статися, що Росія просто "відключить" свої танки, і ми всі зможемо розслабитися". Тим не менш, Воллес зазначив, що у низці західних країн налаштовані тривожно.

Крім того, Воллес слідом за аналогічними заявами адміністрації США сказав, що на думку Лондона, "Кремль не ухвалив фінального рішення про те, чи нападати на Україну, проте ситуація виглядає не найкращим чином".

Міністр оборони Великої Британії наголосив, що на його погляд Росії в даному випадку не варто сподіватися на підтримку Китаю, оскільки "війна в Європі не буде на користь Пекіна".

Раніше низка країн поширила рекомендацію до своїх громадян негайно залишити територію України з міркувань безпеки.

Напередодні радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Росія, "якщо схвалить таке рішення, має можливість напасти на Україну", "не чекаючи завершення Олімпіади" в Пекіні. При цьому Салліван у своїй заяві серед іншого стверджував, що, на думку Вашингтона, у Росії "не ухвалили рішення про те, як вчинити з Україною". "Я не стверджую, що остаточне рішення ухвалено", - сказав він.