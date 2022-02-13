Події

07:08 13.02.2022

Британський міністр оборони вважає ймовірним "вторгнення" РФ до України, але не виключає і деескалації

2 хв читати
Британський міністр оборони вважає ймовірним "вторгнення" РФ до України, але не виключає і деескалації

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що вважає "вторгнення" Росії в Україну ймовірним сценарієм, проте водночас не виключив і руху у бік деескалації, пише у суботу The Times.

У статті газети наголошується, що, на думку міністра, таке "вторгнення дуже ймовірне". Також Воллес повторив зроблену раніше США оцінку, згідно з якою у РФ достатньо сил поблизу України, щоб за бажання "у будь-який момент розпочати наступ".

Водночас міністр наголосив, що "цілком може статися, що Росія просто "відключить" свої танки, і ми всі зможемо розслабитися". Тим не менш, Воллес зазначив, що у низці західних країн налаштовані тривожно.

Крім того, Воллес слідом за аналогічними заявами адміністрації США сказав, що на думку Лондона, "Кремль не ухвалив фінального рішення про те, чи нападати на Україну, проте ситуація виглядає не найкращим чином".

Міністр оборони Великої Британії наголосив, що на його погляд Росії в даному випадку не варто сподіватися на підтримку Китаю, оскільки "війна в Європі не буде на користь Пекіна".

Раніше низка країн поширила рекомендацію до своїх громадян негайно залишити територію України з міркувань безпеки.

Напередодні радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Росія, "якщо схвалить таке рішення, має можливість напасти на Україну", "не чекаючи завершення Олімпіади" в Пекіні. При цьому Салліван у своїй заяві серед іншого стверджував, що, на думку Вашингтона, у Росії "не ухвалили рішення про те, як вчинити з Україною". "Я не стверджую, що остаточне рішення ухвалено", - сказав він.

 

 

Теги: #україна #міністр #росія #британія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:34 13.02.2022
KLM оголосила про зупинення польотів в Україну

KLM оголосила про зупинення польотів в Україну

07:32 13.02.2022
Кулеба: Санкції ЄС і США є фактором стримування РФ від подальшої агресії і можуть завдати істотних збитків російській економіці

Кулеба: Санкції ЄС і США є фактором стримування РФ від подальшої агресії і можуть завдати істотних збитків російській економіці

07:28 13.02.2022
Пентагон заперечує факт заходження американського підводного човна до територіальних вод РФ

Пентагон заперечує факт заходження американського підводного човна до територіальних вод РФ

06:49 13.02.2022
Співачка Аліна Паш виступить від України на Євробаченні-2022 в Італії

Співачка Аліна Паш виступить від України на Євробаченні-2022 в Італії

21:54 12.02.2022
Макрон обговорив пов'язані з Україною теми із Шольцем і Зеленським

Макрон обговорив пов'язані з Україною теми із Шольцем і Зеленським

20:57 12.02.2022
ЄС не закриває свої диппредставництва в Україні – декларація Високого представника Борреля від імені ЄС

ЄС не закриває свої диппредставництва в Україні – декларація Високого представника Борреля від імені ЄС

20:27 12.02.2022
Макрон у суботу обговорив із Путіним шляхи виконання Мінських домовленостей та умови безпеки в Європі

Макрон у суботу обговорив із Путіним шляхи виконання Мінських домовленостей та умови безпеки в Європі

20:15 12.02.2022
Спікер українського парламенту закликав українців не панікувати, а довіряти ЗС України та дипломатам

Спікер українського парламенту закликав українців не панікувати, а довіряти ЗС України та дипломатам

19:57 12.02.2022
Макрон зателефонував Зеленському після розмови з Путіним у суботу

Макрон зателефонував Зеленському після розмови з Путіним у суботу

19:48 12.02.2022
Блінкен обговорив із головою МЗС Великої Британії ситуацію щодо України та зусилля щодо встановлення діалогу з РФ

Блінкен обговорив із головою МЗС Великої Британії ситуацію щодо України та зусилля щодо встановлення діалогу з РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Армія абсолютно готова до відсічі та не віддасть українські землі - заява міністра оборони України та головнокомандувача ЗСУ

Блінкен закликав Лаврова до дипломатичного врегулювання ситуації навколо України

Зеленський наголошує на важливості запобігання дестабілізації всередині країни

Зеленський: Вважаю, що в інформпросторі забагато інформації про глибоку ескалацію з боку РФ

Держдеп США наказав виїхати з України дипломатам, які не обіймають критично важливі посади, консульство призупиняє роботу

ОСТАННЄ

У Німеччині оберуть президента, як очікується, на вибори прийде Ангела Меркель

У Франції проти коронавірусних обмежень виступили понад 32 тисячі протестувальників

13 лютого: Яке сьогодні свято

Зеленський вітає фінансовий пакет Канади Україні для зміцнення обороноздатності

Російські найманці тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Порошенко ініціює зміни до закону про тероборону: Всі бійці мають отримати зброю

Шмигаль: Панічні настрої – подарунок для ворога

Пентагон вирішив вивести з України 160 військових інструкторів

ЗС України не планували і не здійснювали жодних обстрілів, зокрема у бік Донецька – Залужний

Україна і Молдова обговорили безпекову ситуацію в Придністровському регіоні

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА