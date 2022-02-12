Події

19:48 12.02.2022

Блінкен обговорив із головою МЗС Великої Британії ситуацію щодо України та зусилля щодо встановлення діалогу з РФ

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Блінкен обговорив із головою МЗС Великої Британії ситуацію щодо України та зусилля щодо встановлення діалогу з РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен у суботу провів телефонну розмову з главою МЗС Великої Британії Елізабет Трасс, під час якої вони обговорили ситуацію навколо України, повідомили у держдепі.

"Держсекретар Блінкен поговорив сьогодні з главою МЗС Великої Британії Елізабет Трасс про гостру та загальну стурбованість у зв'язку з тим, що Росія, можливо, розглядає можливість подальшої військової агресії проти України найближчими днями", - йдеться у повідомленні прессекретаря держдепу Неда Прайса.

Згідно з повідомленням, держсекретар США і британський міністр зазначили, що "міжнародні зусилля повинні продовжуватися, щоб домогтися змістовного діалогу з Росією щодо питань, що викликають загальне занепокоєння, у сфері безпеки, які можуть призвести до дипломатичного рішення".

 

 

Теги: #сша #британія #розмова #держсекретар
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