ЗС України не планували і не здійснювали жодних обстрілів, зокрема у бік Донецька – Залужний

Збройні сили України не порушували режиму припинення вогню на Донбасі, заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний, коментуючи інформацію про вибух в окупованому Донецьку.

"Повідомляємо, що Збройні сили України дотримуються режиму припинення вогню, не планували і не робили жодних обстрілів, зокрема в напрямку Донецька. Спостерігачі ОБСЄ також підтверджують, що жодних обстрілів з боку Збройних сил України не фіксували", - розповів Залужний, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook.

Залужний також додав, що артилерійські підрозділи зі складу Об'єднаних сил перебувають у районах відведення.

Раніше в соцмережах та ЗМІ поширилася інформація про те, що в окупованому Донецьку стався вибух, який було чутно в усьому місті. Причини вибуху невідомі.