Стефанчук підтримав пропозицію перевести Раду на роботу в безперервному режимі

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сподівається на результативну роботу парламенту майбутнього пленарного тижня і висловлюється за безперервний режим роботи народних депутатів.

"Сьогодні - напружений переговорний день. Представники нашої держави та наші партнери на різних рівнях значно збільшили дипломатичні зусилля, щоб забезпечити деескалацію. Такий самий напружений переговорний день буде і завтра. Концентрація дипломатії в інтересах України зараз найбільша не тільки за весь час війни, а й за всі перші 30 років нашої незалежності. Що може додати до цього Верховна Рада? Тільки роботу в безперервному штатному режимі", - написав Стефанчук у Facebook у суботу.

Він висловив упевненість, що народні депутати всіх фракцій і груп усвідомлюють необхідність "зробити результативним пленарний тиждень, який ми готуємося розпочати".

"Результативним не з точки зору того, як хтось буде звучати або виглядати, а з точки зору того, які рішення ми ухвалимо. За будь-якої ситуації в нас є потенціал для всіх необхідних рішень", - уточнив спікер.

Як повідомлялося, на нараді керівників фракцій і груп у спікера парламенту в суботу порушувалося питання про безперервну роботу парламенту, як це було в 2014 році, коли у Верховній Раді не закривали пленарні засідання, і депутати за необхідності могли зібратися на них у будь-який момент.