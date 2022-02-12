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15:46 12.02.2022

Керівники фракцій і груп Ради зустрінуться з представниками силових відомств у неділю в закритому режимі - Порошенко

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Керівники фракцій і груп Ради зустрінуться з представниками силових відомств у неділю в закритому режимі - Порошенко

Керівники фракцій і груп Верховної Ради в неділю можуть провести закрите засідання з керівництвом силових структур, заявив співголова фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Завтра, попередньо о 16.00, відбудеться закрите засідання керівників фракцій і груп і представників груп ... із представниками силового блоку – це міністр оборони, міністр внутрішніх справ, керівник Служби безпеки, керівництво розвідок, і військової, і зовнішньої розвідки, ... Національного банку, Міністерства фінансів", - повідомив Порошенко журналістам у суботу після наради представників фракцій і груп у спікера парламенту Руслана Стефанчука.

Він зазначив, що учасники сьогоднішньої зустрічі пропонували запросити на цю нараду і прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Ми дуже сподіваємося, що завтра всі ці керівні особи обговорять із парламентом нашу ефективну співпрацю щодо підвищення обороноздатності держави", - наголосив Порошенко.

Теги: #рада #силовики #зустріч
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