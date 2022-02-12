Зеленський: Вважаю, що в інформпросторі забагато інформації про глибоку ескалацію з боку РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада розуміє всі ризики, але вважає, що в інформаційному полі забагато інформації щодо вторгнення РФ в Україну.

"Я вважаю, що зараз в інформаційному просторі надто багато інформації щодо глибокої, повномасштабної війни з боку Російської Федерації. Навіть уже називають відповідні дати", - сказав він у Херсонській області в суботу.

"Ми розуміємо всі ризики, розуміємо, що ці ризики є", - додав він.

Зеленський висловив переконання, що Україна має розраховувати насамперед на себе. "Розраховувати на своїх військових і своїх громадян", - сказав він.

"І якщо є якась у вас або в кого-небудь додаткова інформація щодо 100-відсоткового вторгнення, давайте нам цю інформацію", - сказав президент, звертаючись до журналістів.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи вірить він у можливість російського вторгнення, президент зазначив, що поширення інформації про можливе вторгнення з боку РФ провокує в українському суспільстві паніку, яка на руку противнику.

"Це може статися в будь-який день, як я і казав раніше. Від самого початку ми не вірили в це, від самого початку війни на сході нашої країни у 2014 році. Саме тому я маю аналізувати всю інформацію, яку ми маємо. В нас є багато інформації, тому що ми на цих кордонах, це наші кордони, це наша територія. Я маю розмовляти з нашими людьми як президент і говорити людям правду, і правда в тому, що в нас є різна інформація. І зараз найкращий друг для ворогів - це паніка в нашій країні. І вся ця інформація тільки провокує паніку і не допомагає нам", – заявив Зеленський.

Зеленський у суботу в Херсонській області спостерігав за спеціальними навчаннями підрозділів МВС на кордоні з тимчасово окупованим Кримом.