Держдеп США наказав виїхати з України дипломатам, які не обіймають критично важливі посади, консульство призупиняє роботу

Державний департамент США розпочав евакуацію американських дипломатів, які працюють у Києві, у зв'язку з загрозою російського вторгнення, повідомляє посольство США в Україні в соцмережі Twitter.

"Сьогодні Держдеп наказав виїхати з посольства США в Києві дипломатам, які не обіймають критично важливі посади, через постійні повідомлення про нарощування російських військових на кордоні з Україною, що вказують на можливість значних військових дій", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що, незважаючи на скорочення дипломатичного персоналу, основна команда посольства, Держдеп і персонал США в усьому світу продовжать дипломатичні зусилля і допомогу для підтримки безпеки та демократії в Україні.

Бюро консульських справ США також повідомляє, що з неділі, 13 лютого, Держдеп призупиняє надання консульських послуг у посольстві США в Києві.

"Посольство збереже невелику консульську присутність у Львові для вирішення надзвичайних ситуацій, але не зможе надавати паспортні, візові або звичайні консульські послуги", - наголошується в повідомленні.