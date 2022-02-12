"Зберігати спокій і не сіяти паніку". МЗС України назвало заходи з протидії агресії РФ

МЗС України поширило заяву про заходи щодо протидії агресивним діям РФ, наголосивши, що наразі "критично важливо" зберігати спокій, консолідуватися й уникати дій, що сіють паніку.

"Із самого початку ескалації з боку Російської Федерації керівництво нашої держави, українська дипломатія та армія докладають максимум зусиль, аби Україна залишалася стійкою та готовою до різних сценаріїв розвитку подій, а будь-які агресивні наміри щодо нашої держави не втілилися в життя", - наголошується в заяві, поширеній у суботу.

Дипломати нагадали, що 11 лютого на засіданні РНБО під головуванням президента України Володимира Зеленського відбувся ретельний аналіз поточної безпекової ситуації та подальших дій України.

"Завдяки рішенням президента, парламенту та уряду, ухваленим останнім часом, а також допомозі партнерів Україна додатково зміцнила спроможності аби захистити безпеку держави та українських громадян", - наголошено в заяві.

Зазначається, що комплексний пакет стримування Росії, запропонований Україною в листопаді 2021 року, став ефективним інструментом протидії агресивній політиці Кремля, і "зараз наша держава має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях, завершенню підготовки в США та ЄС жорстких санкцій, постачанням зброї та наданій макрофінансовій допомозі".

Міністерство закордонних справ України наголосило, що наразі "критично важливо зберігати спокій, консолідуватися всередині країни, уникати дій, що розхитують стабільність і сіють паніку".

У заяві зазначено, що Збройні сили України постійно відстежують розвиток подій і готові давати відсіч будь-яким посяганням на територіальну цілісність та суверенітет України.

Крім того, українська дипломатія цілодобово перебуває на зв’язку з усіма ключовими партнерами, оперативно отримує необхідну безпекову інформацію, що дає змогу вживати своєчасних заходів.

"Ми продовжуємо працювати задля зниження напруги та мобілізації конкретної підтримки міжнародних партнерів з метою утримання Росії в руслі дипломатичного діалогу", - підсумували в МЗС.