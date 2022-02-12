Події

07:52 12.02.2022

Нова Зеландія та Австралія закликали своїх громадян терміново покинути Україну

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Нова Зеландія та Австралія закликали своїх громадян терміново покинути Україну

МЗС Нової Зеландії закликало своїх громадян терміново покинути територію України.

В опублікованому відомством повідомленні цей захід пояснюється "напруженістю між Росією та Україною, що зростає".

З аналогічним закликом до своїх громадян звернувся прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон. Як повідомили австралійські ЗМІ, він назвав ситуацію в Україні "дуже небезпечною".

Напередодні радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван запропонував усім американцям залишити Україну протягом найближчих 24-48 годин.

 

 

Теги: #громадяни #заклик #австралія #нова_зеландія
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