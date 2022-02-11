Події

21:50 11.02.2022

МЗС Естонії рекомендувало громадянам країни покинути Україну

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МЗС Естонії рекомендувало громадянам країни покинути Україну

У зв'язку із ситуацією навколо України МЗС Естонії рекомендувало громадянам повернутися в країну.

"У зв'язку зі збільшеною загрозою військових дій (...) рекомендуємо без крайньої необхідності не виїжджати в Україну. Громадян Естонії, які перебувають в Україні, просять врахувати важливість свого перебування в Україні і, за можливості, повернутися до Естонії", йдеться у повідомленні МЗС.

Громадяни Естонії, які перебувають в Україні, обов'язково просять зареєструвати своє перебування на сайті Міністерства закордонних справ.

 

 

Теги: #україна #мзс #громадяни #естонія
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