МЗС Естонії рекомендувало громадянам країни покинути Україну

У зв'язку із ситуацією навколо України МЗС Естонії рекомендувало громадянам повернутися в країну.

"У зв'язку зі збільшеною загрозою військових дій (...) рекомендуємо без крайньої необхідності не виїжджати в Україну. Громадян Естонії, які перебувають в Україні, просять врахувати важливість свого перебування в Україні і, за можливості, повернутися до Естонії", йдеться у повідомленні МЗС.

Громадяни Естонії, які перебувають в Україні, обов'язково просять зареєструвати своє перебування на сайті Міністерства закордонних справ.