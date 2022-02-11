Білий дім закликає американців покинути Україну протягом 24-48 годин

Білий дім закликає американців, що перебувають в Україні, покинути країну протягом найближчих 24-48 годин, заявив у п'ятницю на брифінгу радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Ми продовжуємо скорочувати кількість наших співробітників у посольстві в Києві, і я хочу знову повторити за президентом Байденом та держсекретарем Блінкеном: ми закликаємо всіх американських громадян, які залишилися в Україні, негайно виїхати", - сказав він на брифінгу у Білому домі.

"Усім американцям, які залишилися в Україні, слід поїхати якнайшвидше, у найближчі 24-48 годин", - наголосив Салліван.

Він додав, що Вашингтон не надсилатиме військових в Україну для евакуації громадян.

"Якщо ви залишаєтеся, ви ризикуєте, причому без гарантій того, що ви матимете іншу можливість виїхати. Перспективи військової евакуації у разі вторгнення Росії немає", - сказав Салліван.

Раніше на цьому тижні чиновник з Білого дому вже заявляв про те, що в США не планують масової евакуації американських громадян з України за допомогою військових, а представник Пентагону Джон Кірбі підтвердив, що військові США, які перекидаються в Європу, у разі, якщо це потрібно, можуть допомогти евакуації американських громадян, не з'являючись при цьому на українській території.