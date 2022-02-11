МЗС Ізраїлю ухвалило рішення про евакуацію сімей дипломатів з України – посольство

Міністерство закордонних справ Ізраїлю рекомендує своїм громадянам утриматись від поїздок до України, а також планує евакуювати сім'ї ізраїльських дипломатів.

"У зв’язку із загостренням ситуації в Україні, МЗС Ізраїлю рекомендує громадянам Ізраїлю, які знаходяться в Україні, переглянути необхідність перебування в країні та уникати наближення до зон підвищеної небезпеки. МЗС рекомендує громадянам Ізраїлю утриматися від поїздок до України… Слідом за оприлюдненням попередження щодо поїздок до України, МЗС Ізраїлю прийняло рішення про евакуацію сімей ізраїльських дипломатів", - повідомляє пресслужба посольства Ізраїлю в Україні в соцмережі Twitter.

Зазначається, що посольство продовжить працювати.