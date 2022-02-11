Події

13:09 11.02.2022

Депутати пропонують спростити процедуру створення ОСББ та управління багатоквартирним будинком

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Депутати пропонують спростити процедуру створення ОСББ та управління багатоквартирним будинком

Група народних депутатів пропонує спростити процедуру створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та управління багатоквартирним будинком, зокрема - дозволити електронне голосування для ухвалення рішень мешканцями.

Відповідний законопроєкт №7029 авторства депутатів фракції "Слуга народу" та депутатської групи "За майбутнє" зареєстровано у Верховній Раді.

"Чинна процедура створення ОСББ та прийняття рішень щодо управління будинком є занадто бюрократичною й потребує змін. Вони й передбачені в законопроєкті, який зареєстрували у Верховній Раді. Ухвалення цього документа сприятиме більш активній реалізації енергоощадних заходів, зокрема завдяки співпраці з Фондом енергоефективності", – наводить слова заступника міністра розвитку громад і територій Василя Лозинського прес-служба Мінрегіону.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, близько 30% багатоквартирних будинків в Україні не ухвалили рішення про форму управління багатоквартирним будинком, що, зокрема, не дає їм брати участь у програмах Фонду енергоефективності.

Документ передбачає усунути необхідність наявності нотаріально посвідченої довіреності про представництво від співвласників багатоквартирного будинку при державній реєстрації ОСББ. Крім того, пропонується створити умови для можливості ухвалення рішень співвласниками шляхом електронного голосування з використанням електронного цифрового підпису.

Теги: #законопроект #осбб #нерухомість
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