Фінляндія продовжила основні антиковідні обмеження на кордоні до 13 березня

Влада Фінляндії продовжує обмеження на в'їзд до країни до 13 березня у зв'язку з пандемією коронавірусу, повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ.

"Пандемія коронавірусу продовжує поширюватися. Щоб гарантувати пропускну спроможність системи охорони здоров'я, на зовнішньому кордоні продовжуються обмеження до 13 березня. Проте буде зроблено певні послаблення", - йдеться в повідомленні.

Так, з 15 лютого у громадян, які в'їжджають до Фінляндії з-за меж Євросоюзу або країн Шенгенської угоди, не вимагатимуть негативний ПЛР-тест на коронавірус за наявності сертифіката про повну вакцинацію або свідоцтва про одужання від коронавірусу протягом останніх шести місяців.

Вимоги стосуються громадян, які народилися до 2006 року включно.

У деяких груп, що в'їжджають із території третіх країн, припинять вимагати зазначені сертифікати: це стосується громадян Фінляндії, іноземців із постійною посвідкою на проживання або з вагомою причиною для відвідування.