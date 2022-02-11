Події

10:20 11.02.2022

Біля будівлі Апеляційного суду розпочалася акція на підтримку Порошенка

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Біля будівлі Апеляційного суду розпочалася акція на підтримку Порошенка

Біля будівлі Київського апеляційного суду у п'ятницю вранці розпочалася акція на підтримку п'ятого президента, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", станом на 10:00 біля будівлі суду на вул. Солом'янській, 2а зібралося близько 1 тис. осіб, люди продовжують прибувати.

Протестувальники тримають партійні прапори "Євросолідарності", громадської організації "Справа громад" і державні прапори, а також плакати з написами: "Політичні репресії Зе не врятують", "Руки геть від Порошенка", "Захистимо своїх", "Повернемо Україні гідність", "Ні - поліцейській державі".

Також час від часу протестувальники скандують: "Країні потрібен Порох".

Біля воріт на територію суду встановлено сцену з великим екраном і колонками, звідки лунає гучна музика. На вулицях навколо суду стоять кілька десятків автомобілів і вантажівок правоохоронців.

Поліції довелося перекрити частину проїжджої частини через обмежене місце перед будівлею суду, куди не вміщаються всі протестувальники. Водночас організатори акції закликали протестувальників перекрити вулицю повністю і пропускати тільки громадський транспорт, швидку та поліцію. Правоохоронцям поки що вдається шеренгою утримувати невелику частину дороги відкритою для проїзду автомобілів.

"Спочатку вони перетворюють суд на фарсове судилище. Потім вони влаштовують цирк імені ДБР в аеропорту. Потім вони кидають правоохоронців в атаку на котли з чаєм. Куди далі? Тепер вони збирають проти Пороха "вазмущённую абщественность", - ідеться в заяві організаторів акції.

Мітинг відбувається мирно.

На одній із попередніх акцій, 19 січня, правоохоронці не дозволили встановити вуличні печі та бочки для обігріву з відкритим вогнем учасникам мітингу під будівлею Печерського районного суду Києва на Володимирському проїзді в Києві на підтримку Порошенка, у зв'язку з чим на місці проведення мітингу сталися невеликі сутички.

Як повідомлялося, ДБР 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичним організаціям у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату Віктору Медведчуку й колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Печерський райсуд Києва 19 січня обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань з обмеженням виїзду за кордон. Отже, клопотання прокуратури, в якому вона просила про арешт Порошенка з альтернативою застави в 1 млрд грн, суд не задовольнив.

Порошенко заявив про обмеження його політичної діяльності у зв'язку з рішенням суду. Він і його захисники заявили про те, що подадуть апеляцію на це рішення суду. Офіс генпрокурора, у свою чергу, також повідомив про намір оскаржити ухвалу суду.

28 січня Апеляційний суд переніс на 11 лютого розгляд апеляції на запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань Порошенку, оскільки до суду не надійшли матеріали справи.

Теги: #суд #порошенко #мітинг
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