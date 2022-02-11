США закликають своїх громадян якнайшвидше залишити Україну: воєнні дії можуть розпочатися в будь-який час

Сполучені Штати Америки закликають своїх громадян не подорожувати в Україну, а всіх американців, які вже перебувають на території країни, закликають якомога швидше виїхати з України у зв'язку зі зростанням загрози вторгнення Росії та пандемією COVID-19.

"Не подорожуйте в Україну через зростання загрози воєнних дій Росії та COVID-19; тим, хто перебуває в Україні, слід негайно залишити країну комерційним або приватним транспортом", - ідеться в рекомендаціях для мандрівників, оприлюднених на сайті посольства США в Україні.

У них наголошується, що якщо громадяни США все-таки приймуть рішення залишитися в Україні, то вони повинні "проявляти підвищену обережність через злочинність, громадянські заворушення і можливі бойові дії, якщо Росія розпочне воєнні дії".

"Продовжують надходити повідомлення про нарощування військової присутності Росії на кордоні з Україною, що свідчить про можливість значних воєнних дій проти України. Умови безпеки, особливо вздовж кордонів України, в окупованому Росією Криму і в контрольованій Росією Східній Україні, непередбачувані й можуть погіршитися без попередження", - зазначається в рекомендаціях.

Там уточнюють, що американський уряд не зможе евакуювати громадян США в разі воєнних дій Росії в будь-якій точці України.

"Воєнні дії можуть розпочатися в будь-який час і без попередження, а також серйозно вплинуть на спроможність посольства США надавати консульські послуги, зокрема допомогу громадянам США у виїзді з України", - йдеться в рекомендаціях.