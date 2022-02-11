Директор ДБР про "вугільну справу": Незабаром почуєте нові імена

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов анонсує появу нових фігурантів у "вугільній справі", фігурантами якої наразі є п'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко та народний депутат України (фракція "ОПЗЖ") Віктор Медведчук.

"Було висунуто підозру ... чотирьом особам на чолі з Медведчуком і Порошенком. Хочу повідомити українцям, що незабаром ви почуєте нові імена та прізвища", - сказав Сухачов у четвер увечері в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

За його словами, наразі матеріали кримінального провадження становлять понад 120 тисяч сторінок документальних матеріалів. "Це допити, матеріали банківської справи з фінансових установ... Розсекречена інформація із засідань РНБО, матеріали, які ми отримали в рамках кримінального провадження від Кабінету Міністрів, від Офісу президента, розвідувальних органів", - розповів Сухачов.

Директор ДБР додав: "Завершальна стадія (розслідування справи), як нам визначив суд, – кінець серпня 2022 року". За його словами, за необхідності слідство проситиме про продовження терміну досудового розслідування.

Як повідомлялося, ДБР 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичним організаціям у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату Віктору Медведчуку й колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Печерський райсуд Києва 19 січня обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань з обмеженням виїзду за кордон. Отже, клопотання прокуратури, в якому вона просила про арешт Порошенка з альтернативою застави в 1 млрд грн, суд не задовольнив.

Порошенко заявив про обмеження його політичної діяльності у зв'язку з рішенням суду. Він і його захисники заявили про те, що подадуть апеляцію на це рішення суду. Офіс генпрокурора, у свою чергу, також повідомив про намір оскаржити ухвалу суду.