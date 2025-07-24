Олександр, Марк, Софія та Емілія є найпопулярнішими іменами в Україні у 1-му півріччі 2025 року

Олександр, Марк, Софія та Емілія є найпопулярнішими іменами в Україні у першому півріччі 2025 року, повідомляє Міністерство юстиції України.

"За даними територіальних органів реєстрації актів цивільного стану, у першому півріччі 2025 року хлопчиків найчастіше називали такими іменами: Олександр, Марк, Тимофій, Матвій, Максим, Артем, Богдан, Дамір, Богдан, Данило, Дмитро, Макар. Найпопулярнішими іменами для дівчаток були: Софія, Емілія, Єва, Мілана, Соломія, Вікторія, Поліна, Анна, Марія, Вероніка", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що у Київській області популярними жіночими іменами стали: Анастасія, Аліса, Єва, Ніколь, Марія, Мілана, Поліна, Софія, Соломія, а чоловічі: Дамір, Максим, Давид, Тимофій, Матвій, Макар, Марк, Артем, Богдан, Олександр.

В той же час, найменш вживаними іменами дівчаток на Київщині стали Лукерія, Айсель, Теона, Лєкса, Каталія, а хлопчиків – Еван, Вогнедар, Іві, Елізар, Єлісей, Даромир.

Серед незвичних імен, якими називали хлопчиків в Україні з початку 2025-го, також є античні – Арей, Еней, слов’янські – Аскольд, Зореслав, Радомир, імена персонажів із серіалів – Карпо та Лаврін, а також Космос, Люцифер і Оскар.

Тим часом дівчаток називали такими рідкісними іменами, як Аліша, Ассоль, Валькірія, Лола, Лукерія, Аврора, Жасмін, Лія-Айлін, Еден Росе, Муначімсо Айв та іншими.