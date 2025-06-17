Порошенко стверджує, що автором "вугільної справи" проти нього був Портнов

Фото: https://eurosolidarity.org

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко переконаний, що автором сценарію так званої "вугільної справи" проти нього є колишній український політик і юрист Андрій Портнов, убитий в Іспанії 21 травня, а влада зараз використовує її щоб відволікти увагу від справжніх загроз для України та заблокувати його діяльність, повідомляється на сайті "Євросолідарності" у вівторок.

"Я наголошую: автор сценарію і режисер цього брудного, смердючого шоу є Портнов. Людина, яка працювала на ФСБ, людина – представник Росії, людина, проти якої були запроваджені санкції США і людина, яка не була просто юридичним радником Януковича. Це людина, яка була головним стовпом каральної, юридичної і позасудової системи діючої влади", – прокоментував Порошенко судове засідання у "вугільній справі".

Він назвав низку проросійських політиків, які, за його словами, є авторами справ, які використовуються для його дискредитації. "Це Шуфрич, це Сівкович, це Деркач, це Кузьмін, це Портнов, який особисто, або через своїх родичів, писали відповідні заяви. Де зараз всі ці пани? Ківа, до речі. Де Портнов, де Ківа ви знаєте. А решта здриснули звідси і сидять в Росії", – зазначив Порошенко.

При цьому політик висловив жаль, що влада не намагається притягнути заявників неправдивої інформації до кримінальної відповідальності.

"Для чого робиться?... Мета перша – відволікти вашу увагу. Ви маєте говорити про міфічний процес Порошенка, а не про реальні загрози для існування нашої держави… Порада владі: займіться протиповітряною обороною. Порада: займіться будівництвом фортифікаційних споруд. Порада: дайте по руках вашим крадіям, які розграбували постачання армії", - зазначив Порошенко.

Як повідомлялось, вбивство Портнова сталося у пригороді Мадрида, Посуело-де-Аларкон 21 травня. Його застрелили в спину, коли він збирався сісти у свій автомобіль "Мерседес", припаркований на тротуарі. Національна поліція Іспанії оголосила розшук трьох осіб, причетних до вбивства. Суддя, який розслідує смерть Портнова, постановив зберігати таємницю слідства.

2 червня співголова фракції "Євросолідарність" у Верховній Раді Ірина Геращенко розповіла, що фракція ініціювала створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування фактів впливу Портнова на судову систему і правоохоронні органи і чекає в цю комісію представників від всіх фракцій українського парламенту.

Ще 2 вересня 2022 року Державне бюро розслідувань завершило розслідування кримінального провадження щодо організації злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України на загальну суму близько 1,5 млрд грн. Серед підозрюваних – лідер "Євросолідарності", який був президентом України у 2014-19 роках, колишні народний депутат та міністр енергетики, які підозрюються у купівлі в ОРДЛО вугілля за державні кошти. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу України у залежність від РФ та терористичних організацій, що підірвало економічну безпеку держави у 2014-15 рр., позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надало рф більш широкі можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України й ведення проти неї підривної діяльності.

Провадження здійснювалося за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков вважає, що чинна влада готується до виборів, тому планує усунути лідера опозиції через так звану "вугільну справу". "Це все має сенс в контексті підготовки до виборів… У Порошенка буде, як вони планують, заморожено, а згодом й конфісковано всі його активи", – сказав він.

За словами адвоката Ігоря Голованя, у справі була "маса процесуальних порушень, порушень закону". "Тобто йдеться про те, щоб будь-яким способом, незважаючи ні на які порушення, заблокувати діяльність Петра Порошенка як лідера опозиції", – сказав він.