Події

18:26 19.01.2022

Блінкен сподівається на справедливість у розгляді справи Порошенка

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Блінкен сподівається на справедливість у розгляді справи Порошенка

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що сподівається на справедливість у розгляді справи стосовно п'ятого президента України, лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка.

"Я не можу коментувати деталі цієї справи. Але дуже важливо, щоб у цьому чи будь-якому іншому судовому розгляді все було законно, щоб судді були незалежними, щоб було верховенство права, щоб усе було без страху і без переваг, щоб не було вибіркового судового переслідування. Це загальне правило, яке застосовується скрізь", - сказав Блінкен в інтерв'ю "Голосу Америки".

Теги: #блінкен #порошенко #вугільна_справа
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