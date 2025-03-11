Суд обмежив до 15 квітня терміни ознайомлення Порошенка з "вугільною справою" – ДБР

За клопотанням Державного бюро розслідувань (ДБР) суд обмежив терміни ознайомлення з "вугільною справою" фігурантам провадження (зокрема, народному депутату, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенко) та їх захисникам, повідомляє ДБР.

"За клопотанням ДБР Печерський районний суд Києва обмежив терміни ознайомлення зі справою п'ятому Президенту України, нині народному депутату, якого Бюро підозрює у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичних організацій. Відповідно до ухвали суду, строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування встановлено до 15 квітня 2025 року", - йдеться в повідомленні Бюро в Телеграм-каналі у вівторок.

В ДБР нагадують, що раніше слідчі Бюро подали до Печерського районного суду Києва клопотання про встановлення підозрюваним чинниму та колишньому народним депутатам (Порошенко та Віктор Медведчук відповідно) та топменеджеру вугільної сфери, а також їхнім захисникам строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

ДБР завершило розслідування кримінального провадження щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України на загальну суму близько 1,5 млрд грн ще 2 вересня 2022 року.

Тоді ж матеріали справи були передані на ознайомлення стороні захисту та підозрюваним. "Однак підозрювані, зокрема чинний народний депутат, зловживають своїми процесуальними правами та не з’являються для ознайомлення з матеріалами провадження", - зазначається в повідомленні.

П'ятий Президент України підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

У вересні-листопаді 2021 року у вказаному провадженні було повідомлено про підозру ще одному із колишніх народних депутатів та міністру енергетики.

Вони підозрюються у купівлі за державні кошти в ОРДЛО вугілля. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу України у залежність від російської федерації та терористичних організацій. Що, своєю чергою підірвало економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надало рф більш широкі можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України й ведення проти неї підривної діяльності.

Провадження здійснювалось за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

Санкціями вищевказаних статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков вважає, що діюча влада готується до виборів і тому планує усунути лідера опозиції через так звану "вугільну справу". "Це все має сенс в контексті підготовки до виборів… У Порошенка будуть, як вони планують, заморожені, а згодом і конфісковані всі його активи", – сказав він після засідання суду.

"Тут навіть не про вибори мова йде, а про те, щоб будь-якою ціною утримати владу, методами, більш характерними для держави-агресора і за допомогою людей, багато хто з яких пов’язаний дуже тісно з державою-агресором. І тут було вже яскраво видно, що вже не до того, щоб навіть робити вигляд, що тут буде якесь правосуддя", – додав адвокат Ігор Головань.

За його словами, у справі була "маса процесуальних порушень, порушень закону". "Тобто мова йде про те, щоб будь-яким способом, не дивлячись ні на які порушення, заблокувати діяльність Петра Порошенка як лідера опозиції", – сказав Головань.