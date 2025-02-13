ДБР звернулось до суду щодо обмеження термінів ознайомлення Порошенка з "вугільною справою"

Державне бюро розслідувань (ДБР) звернулось до суду щодо обмеження термінів ознайомлення з "вугільною справою" фігурантам провадження - лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку, ексдепутату Віктору Медведчуку та стороні захисту.

"ДБР просить суд обмежити терміни ознайомлення зі справою п'ятому президенту України, нині народному депутату України, якого Бюро підозрює у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичних організацій", - йдеться в повідомленні ДБР в четвер.

Зокрема, за інформацією Бюро, слідчі ДБР у четвер подали до Печерського районного суду Києва клопотання про встановлення підозрюваним чинному та колишньому народним депутатам, топменеджеру вугільної сфери, а також їхнім захисникам строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

ДБР завершило розслідування кримінального провадження щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень ще 2 вересня 2022 року.

"Тоді ж матеріали справи були передані на ознайомлення стороні захисту та підозрюваним. Однак підозрювані, зокрема чинний народний депутат, зловживають своїми процесуальними правами та не з’являються для ознайомлення з матеріалами провадження", - наголошують в Бюро.

В ДБР нагадують, що п'ятий президент України підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва російської федерації, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

У вересні-листопаді 2021 року у вказаному провадженні було повідомлено про підозру ще одному із колишніх народних депутатів та міністру енергетики.

Вони підозрюються у купівлі за державні кошти в ОРДЛО вугілля. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу України у залежність від російської федерації та терористичних організацій. Що, своєю чергою підірвало економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надало рф більш широкі можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України й ведення проти неї підривної діяльності.

Провадження здійснювалось за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

Санкціями вищевказаних статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.