ДБР оприлюднило схему закупівлі вугілля в ОРДЛО, в причетності до якої звинувачують Порошенка

Державне бюро розслідувань у понеділок оприлюднило ймовірну схему закупівлі вугілля для українських електростанцій в ОРДЛО в 2014-2015 роках, у якій фігурують п'ятий президент України Петро Порошенко, екс-міністр енергетики Володимир Демчишин, нардеп Віктор Медведчук та інші.

"Під час досудового розслідування встановлено, що особи – фігуранти вищезгаданого кримінального провадження діяли за попередньою змовою та сприяли діяльності терористичних організацій, вчиняючи умисні дії на шкоду територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому в понеділок на сайті ДБР.

У ньому наголошується, що керівництво РФ вирішило залучити Віктора Медведчука до підривної діяльності проти України. Той, у свою чергу, "домовився з Петром Порошенком, який, як президент України, мав необхідні можливості адміністративного впливу на вертикалі виконавчої та законодавчої влади".

"Протягом серпня-жовтня 2014 року уряд України та відповідні держпідприємства вживали заходів, спрямованих на диверсифікацію джерел постачання вугілля, що могло б забезпечити енергетичну безпеку та незалежність України. Однак надалі асі старання силами змовників були зведені нанівець", - наголошують у ДБР.

Там зазначають, що Віктор Медведчук та представники найвищого політичного керівництва РФ розробили план сприяння діяльності терористичних організацій через створення в умовах опалювального сезону штучного дефіциту вугілля для потреб енергогенеруючих підприємств України.

"Віктор Медведчук узяв на себе функцію комунікатора із Росією та представниками терористичних організацій. Петро Порошенко залишив за собою управлінські та кадрові питання та в разі потреби – адміністративний вплив", - уточнюють правоохоронці.

Вони повідомляють, що Медведчук залучив до схеми Сергія Кузяру, який "мав зв’язки з представниками терористичних організацій "Л/ДНР" і був добре обізнаний щодо господарської діяльності підприємств вугледобувної галузі на територіях, які тимчасово не підконтрольні Україні".

"Орієнтовно на початку листопада 2014 року Медведчук запропонував останньому приєднатися до розробки плану постачання вугілля та взяти на себе одну з головних місій. План передбачав, що Російська Федерація спочатку штучно створює дефіцит вугілля для енергогенеруючих підприємств України. Для цього РФ обмежила постачання вугілля до України зі своєї території за ще чинними договорами купівлі-продажу. При цьому штучне обмеження постачання вугілля з Росії могло бути припинено лише за умови початку постачання вугілля з тимчасово окупованих територій, і кількість поставленого після цього з РФ вугілля пропорційно залежала б від кількості вугілля, поставленого терористичними організаціями", - зазначають у бюро.

Уточнюється, що керівники терористичних організацій "Л/ДНР" на виконання своєї частини злочинного плану визначили по одному конкретному вугледобувному підприємству окремо від "ЛНР" і "ДНР", які виступили як постачальники вугілля для енергогенеруючих підприємств України. Після отримання авансових платежів за вказівкою службових осіб найвищого політичного керівництва Російської Федерації вони розпочали його відвантаження та постачання. Весь цей час Віктор Медведчук погоджував свої дії з найвищим політичним керівництвом Росії та доповідав до Москви кураторам про перебіг подій і реалізацію плану.

За інформацією ДБР, 4 листопада 2014 року на виконання своєї частини домовленостей президент України Петро Порошенко ініціював засідання Ради національної безпеки і оборони України з питань забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладних заходів сталого проведення опалювального сезону 2014/2015 року.

"На цьому засіданні він висловив сумніви щодо якості вугілля, яке завезено з Південно-Африканської Республіки, а Генпрокуратурі та МВС надав усне доручення для здійснення перевірки зазначеного контракту. Він також наголосив на необхідності припинення контракту з компанією Steel Mont Trading Ltd і зупинки його відвантаження для потреб ПАТ "Центренерго". Цього самого дня генеральна прокуратура України розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за листом, який надійшов із Міністерства внутрішніх справ України", - наголошують у ДБР.

Там зазначають, що ініційовані Петром Порошенком дії та заходи "створили передумови та стали основною причиною односторонньої відмови компанії Steel Mont Traiding ltd від виконання своїх зобов’язань на постачання вугілля з Південно-Африканської Республіки".

Після цього ПАТ "Центренерго" нібито опинилося у штучно створених умовах, за яких мало змогу імпортувати вугілля лише від підприємств Російської Федерації, що надало можливість найвищому керівному складу державних органів РФ розпочати реалізацію своєї частини злочинного плану.

"Для цього в РФ ухвалили рішення про блокування постачання російського вугілля на територію України вже з 22 листопада 2014 року, залишивши можливість для ввезення вугілля тільки з території України, яку тимчасово контролюють представники терористичних організацій "Л/ДНР". Водночас із листопада 2014 року і по січень 2015 року Віктор Медведчук розпочав роботу з організації системи придбання вугілля у підприємств, майно яких перебуває у власності та під контролем терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", - заявляють правоохоронці.

Вони уточнюють, що, "дбаючи про свої політичні інтереси, Порошенко та Медведчук прийняли рішення про необхідність надання операціям із придбання вугілля у підприємств, визначених терористичними організаціями, вигляду звичайної господарської діяльності через формальну перереєстрацію місця їх знаходження та відкриття їм розрахункових рахунків на підконтрольній Україні території, видаючи їх за національних виробників вугільної продукції".

"Така перереєстрація надавала можливість внести ці дані підприємства до Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей для безперешкодного переміщення вугілля через лінію розмежування. Про вчинені дії та позитивні результати домовленостей Віктор Медведчук протягом листопада-грудня 2014 року та січня 2015 року постійно доповідав найвищому політичному керівництву РФ, акцентуючи на ефективності блокування постачання російського вугілля, та наполягав на необхідності його продовження. Зокрема, такі розмови відбувалися 25 та 27 листопада, 6, 12, 24 грудня та протягом 27-30 грудня 2014 року", - заявляють у бюро.

За даними правоохоронців, Петро Порошенко, зі свого боку, сприяв призначенню на посаду міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина.

"Демчишин не лише сприяв у реалізації цієї схеми, а і скасував усі рішення попередника, які ставили роботу підприємств на окупованих територіях та співпрацю із ними під сумнів", - наголошують у ДБР.

Там додають, що ватажки терористів визначили для співпраці з учасниками схеми ДП "Шахта імені К.І. Кисельова" та ДП "Луганськвугілля".

"Після цього Кузяра, погодивши свої дії з Віктором Медведчуком, за протекцією Володимира Демчишина розпочав переговори зі службовими особами ПАТ "Центренерго" про укладання угод на постачання вугілля із зазначеними підприємствами. Також Сергій Кузяра, за підтримки Володимира Демчишина, сприяв формальній перереєстрації ДП "Шахта імені К.І. Кисельова" та ДП "Луганськвугілля" на території міста Києва", - повідомляють у бюро.

Зазначається, що саме Кузяра вів переговори з представниками терористичних організацій про відрядження підконтрольних їм осіб до Києва, де мала відбутися зміна установчих документів, призначення цих осіб керівниками підприємств, відкриття банківських рахунків, підписання необхідних договорів та інших документів.

Після "легалізації" зазначених підприємств 16 грудня 2014 року між ПАТ "Центренерго" та ДП "Луганськвугілля" укладено договір на постачання вугілля на суму 22 млн 640 тис.грн, цього самого дня на рахунки підприємств одразу надійшла передоплата розміром 2 млн 264 тис. грн.

"31 грудня 2014 року ПАТ "Центренерго" здійснило нібито за адресою ДП "Луганськвугілля" та ДП "Шахта імені К.І. Кисельова" оплату платежів на суму 10 млн грн як готівкових авансових платежів за майбутнє постачання вугільної продукції – по 5 мільйонів грн кожному", - наголошують правоохоронці.

Вони уточнюють, що цього самого дня зазначені готівкові кошти були доставлені керівництву терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" і використані ними для забезпечення діяльності організацій, про що Віктор Медведчук негайно інформував представників вищого політичного керівництва РФ.

За даними ДБР, отримавши кошти, представники терористичних організацій "Л/ДНР", діючи за вказівками представників вищого політичного керівництва Російської Федерації, з січня 2015 року розпочали завантаження вугілля і його транспортування в підрозділи ПАТ "Центренерго".

Повідомляється, що на початку січня 2015 року ПАТ "Центренерго" направило ДП "Луганськвугілля" ще два платежі по 10 млн грн кожен. 15 січня 2015 року між ПАТ "Центренерго" та ДП "Луганськвугілля" укладено новий договір про постачання вугілля на орієнтовну суму 1 млрд 584 млн грн. За цією угодою з 15 січня по 11 листопада 2015 року на рахунки захопленого терористами підприємства перераховано майже 27 млн 600 тис. грн.

"Усього протягом 2015 року за постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, перераховано, переведено в готівку та розподілено на користь терористичних організацій "Л/ДНР" щонайменше 205 млн 391 тис. грн, не враховуючи коштів, сплачених у готівковій формі. Загалом, згідно з підписаними угодами, з бюджету мало би бути сплачено більше ніж 3 млрд 168 млн грн", - заявляють правоохоронці.

Вони зазначають, що громадяни Порошенко, Медведчук, Кузяра й Демчишин "своїми умисними діями за попередньою змовою сприяли діяльності терористичних організацій "Л/ДНР", забезпечуючи придбання вугілля у підконтрольних їм підприємств за державні кошти України".

"Унаслідок таких дій енергетична галузь України була поставлена у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій "Л/ДНР". Своєю чергою Росія отримала ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України та ведення підривної діяльності проти неї", - підсумували в Бюро.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Порошенко з 17 грудня 2021 року перебував у дипломатичному турне. Він заявив, що повернеться в Україну 17 січня.

6 січня Печерський райсуд Києва розглянув клопотання прокурора та ухвалив рішення про арешт майна Порошенка, яке згідно з державними реєстрами належить йому на праві власності, зокрема, це об'єкти нерухомості, корпоративні права тощо.

Уранці 17 січня Порошенко повернувся до України та прибув до Печерського районного суду м. Києва для обрання запобіжного заходу. Біля будівлі суду прихильники Порошенка проводять акцію на його підтримку.