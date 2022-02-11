Глава Офісу президента: Говорити про гарантії безпеки України треба сьогодні

Україна має отримати гарантії своєї безпеки, заявив на брифінгу за підсумками переговорів радників лідерів "нормандського формату" в Берліні в ніч із четверга на п'ятницю керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Треба говорити про гарантії безпеки України сьогодні. Без припинення війни в Україні не може бути системи європейської безпеки", - заявив Єрмак.

"І, безумовно, сьогодні енергетична безпека України є частиною загальної безпеки. Ми розглядаємо "Північний потік-2" як частину цієї енергетичної безпеки. Україна має отримати певні гарантії. Ми віримо, що наші партнери виконають свої зобов'язання, і Україна отримає гарантії не лише економічної, а й загальної безпеки", - наголосив він.