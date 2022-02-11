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07:38 11.02.2022

Радники лідерів країн "нормандського формату" висловили прихильність режиму припинення вогню і підтвердили настрій на продовження переговорів

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Радники лідерів країн "нормандського формату" висловили прихильність режиму припинення вогню і підтвердили настрій на продовження переговорів

Політичні радники лідерів країн "нормандського формату" висловили прихильність режиму припинення вогню і підтвердили настрій на продовження переговорів, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Сьогодні відбулася чергова дискусія... Всі сторони підтвердили, що ми налаштовані продовжувати ці переговори, що це дуже важливо. І всі зацікавлені, щоб переговори в "нормандському форматі" відбувалися. Також усі були єдиними в тому, що необхідно розблокувати й активізувати роботу в Тристоронній контактній групі", - заявив Єрмак на брифінгу за підсумками переговорів радників лідерів "нормандського формату" в Берліні в четвер.

Також, за його словами, всі сторони висловили повну, незалежно від будь-яких умов, прихильність режиму припинення вогню на сході України.

При цьому, як зазначив Єрмак, у рамках цих переговорів не порушувалося питання щодо можливості майбутньої зустрічі міністрів закордонних справ нормандського формату.

"Але я можу сказати, що відбувається процес, і всі зацікавлені, і українська делегація, і наші партнери з Німеччини та Франції, і представники Росії кажуть, що необхідно підготувати та уможливити зустріч лідерів нормандського формату. Я не можу вам сказати конкретної дати", - сказав він.

Водночас, глава Офісу президента впевнений, що нова зустріч політичних радників відбудеться незабаром.

"Ми не будемо зупиняти цей процес, ми не визначилися ще де (місце зустрічі – ІФ), але цей процес точно відбуватиметься. Ми точно продовжуватимемо говорити. Так, у нас сьогодні є розбіжності, є позиції, які необхідно узгоджувати, але головне , що є воля продовжувати і домовлятися. І ми продовжуватимемо це робити", - підсумував Єрмак.

 

 

Теги: #україна #донбас #єрмак #норманді
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