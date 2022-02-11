Події

07:12 11.02.2022

На Рівненщині в результаті вибуху гранати загинули двоє людей

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На Рівненщині в результаті вибуху гранати загинули двоє людей

У Рівненському районі (Рівненська обл.) в результаті вибуху гранати загинули двоє людей, повідомив відділ комунікації поліції Рівненської області.

"Повідомлення про вибух невідомого предмета у приватному господарстві на вулиці Віли-3 у Здолбунові надійшло до поліції близько 21 години сьогодні, 10 лютого. Відомо, що в результаті пригоди загинули двоє людей: за попередньою інформацією це 39-річний власник житла та його 46-річний знайомий", - повідомили в обласній поліції.

Сказано, що на місці події працювали правоохоронці. Поліцейські встановлюють, який предмет вибухнув.

 

 

 

Теги: #граната #жертви #рівне
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