На Рівненщині в результаті вибуху гранати загинули двоє людей

У Рівненському районі (Рівненська обл.) в результаті вибуху гранати загинули двоє людей, повідомив відділ комунікації поліції Рівненської області.

"Повідомлення про вибух невідомого предмета у приватному господарстві на вулиці Віли-3 у Здолбунові надійшло до поліції близько 21 години сьогодні, 10 лютого. Відомо, що в результаті пригоди загинули двоє людей: за попередньою інформацією це 39-річний власник житла та його 46-річний знайомий", - повідомили в обласній поліції.

Сказано, що на місці події працювали правоохоронці. Поліцейські встановлюють, який предмет вибухнув.