11 лютого: Яке сьогодні свято

11 лютого святкують Міжнародний день жінок і дівчат у науці, Всесвітній день хворого, день заснування держави в Японії, день молоді у Камеруні та день податківця в Азербайджані. Сьогодні також стартує карнавал у Ніцці. А православна церква вшановує пам'ять святого Лаврентія.

Цього дня в 1809 році Роберт Фултон запатентував пароплав, у 1852 році Микола Гоголь кинув у вогонь рукопис "Мертвих душ", у 1905 у Харкові була створена Революційна українська партія, а в 1928 скелетон, як вид спорту, включили до програми Олімпійських ігор. Ще 11 лютого у Києві в 1963 році відбулася конференція з питань культури української мови, її учасники звернулися до найвищих органів влади з вимогою надати українській мові статус державної.

Міжнародний день жінок і дівчат у науці

11 лютого відзначають Міжнародний день жінок і дівчат у науці. Це нове свято, як йдеться в резолюції 70 сесії Генеральної Асамблеї ООН від 22 грудня 2015 року, засновано, щоб досягти повного та рівного доступу жінок і дівчаток до науки, а також забезпечити гендерну рівність та розширення прав і можливостей жінок і дівчат.

Всесвітній день хворого

Всесвітній день хворого відзначають саме 11 лютого, оскільки цього дня в Лурді (Франція) люди спостерігали явище Богоматері. Вона зцілила стражденних, після чого її стали називати рятівницею хворих.

День заснований для підтримки суспільством усіх людей, здоров'я яких було втрачено через різні недуги.

Ініціював встановлення цього свята Папа Римський Іван Павло ІІ. Понтифік визначив метою цього дня – забезпечення кращого догляду за хворими у всіх куточках землі та надання допомоги немічним, які потребують полегшення своїх страждань.

День заснування держави у Японії

"Пам'ятати про день заснування держави, виховувати серце, яке любить країну" - це девіз Дня заснування держави, визначений законом "Про національні свята".

Свято відзначається у Японії щорічно з 1967 року і є загальнонаціональним вихідним.

У Книзі історії Японії, що веде літопис держави з часів періоду Нара (710-794), йдеться, що днем заснування японської держави вважається день сходження на престол першого імператора Японії Дзимму. У перекладі на Григоріанський календар цією датою стало 11 лютого 660 до нашої ери.

Здебільшого японці — патріоти своєї країни, але їм, природно, байдуже політичне забарвлення свята. Якщо свято випадає на середину тижня, то японці проводять його в родинах з батьками, друзями, присвятивши зимовий день спорту, поїздкам або іншим захопленням.

Карнавал у Ніцці

Народився карнавал у 1294 році, коли герцог Анжуйський приїхав до Ніцци провести кілька приємних днів. Почалися бали, феєрверки, запросили мімів. Веселощі охопило все місто, танцювали ремісники, лякали масками рибалки.

У наші дні карнавал триває два тижні. У перший день урочистостей учасники та глядачі зустрічають Його Величність Карнавал, а ввечері обирають королеву свята.

Церковне свято:

Сьогодні православні віряни вшановують пам'ять преподобного Лаврентія Печерського, єпископа. На Лаврентія спостерігали за місяцем: якщо він ріс – погода як і в цей день простоїть усю першу половину наступного місяця; якщо ж дата випадала на новий місяць, такою погода буде всю другу половину місяця.

У цей день:

1865 - Чарльз Лютвідж Доджсон вигадав собі псевдонім Льюїс Керролл;

1922 - Торонто оголосили про відкриття інсуліну;

1929 – Між урядом Італії в особі Беніто Муссоліні та Папою Римським Пієм XI були підписані Латеранські угоди, згідно з якими Ватикан був проголошений суверенною державою, яка діє на основі теократії;

1945 – У кримській Лівадії завершилася Ялтинська конференція, зустріч лідерів США, Великої Британії та СРСР з метою вирішення питань закінчення Другої світової війни та повоєнного порядку;

1953 - Відбулася прем'єра мультфільму Волта Діснея Пітер Пен;

1989 – Відбулась установча конференція Товариства української мови імені Тараса Шевченка

2006 – Віце-президент США Дік Чейні підстрелив на полюванні свого друга, юриста Гаррі Віттінтона.

Іменини: Герасим, Дмитро, Іван, Ігнатій, Костянтин, Лаврентій, Леонтій, Лука, Роман, Федір, Яків