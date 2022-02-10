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21:29 10.02.2022

ВС скасував обвинувачення активіста Стерненка за зберігання одного патрона через малозначність

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ВС скасував обвинувачення активіста Стерненка за зберігання одного патрона через малозначність

Верховний суд України відзначив обвинувачення щодо активіста Сергія Стерненка, який отримав 1 рік умовно за статтею про незаконне поводження зі зброєю, повідомляє пресслужба юридичної компанії "Міллер".

"Верховний Суд скасував обвинувачення щодо Сергія Стерненка за зберігання одного патрона у зв'язку з малозначністю діяння... Адвокати Стерненка довели – зберігання одного патрона не несе такої суспільної небезпеки, передбаченої ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому у Facebook у четвер.

Водночас, Верховний суд залишив без змін рішення попередніх інстанцій, стосовно викрадення та позбавлення волі ексдепутата Комінтернівської райради Сергія Щербича (зазначене рішення визнає Сергія Стерненка та Руслана Демчука винними, однак звільняє їх від відповідальності у зв'язку з закінченням до відповідальності за цією статтею).

Як повідомлялося, 23 лютого 2021 року Приморський районний суд Одеси засудив Стерненка до 7 років позбавлення волі, визнавши винним у викраденні Щербича. Крім того, за рішенням суду, у активіста конфісковано половину всього належного йому майна. Після оголошення вироку Стерненку у Києві проходили протестні акції на підтримку активіста.

5 березня Стерненко подав апеляцію на судовий вирок, переданий на розгляд до Одеського апеляційного суду.

Пізніше Одеський апеляційний суд змінив запобіжний захід із утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт Стерненко та Демчуку у справі про викрадення депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича.

31 травня 2021 року Одеський апеляційний суд зняв обвинувачення з активіста Сергія Стерненка за статтею про розбійний напад на депутата Лиманської селищної ради Сергія Щербича та призначив умовне покарання (1 рік) за статтею про незаконне поводження зі зброєю.

27 серпня Сергій Стерненко подав касаційну скаргу на вирок Одеського апеляційного суду.

 

 

 

Теги: #суд #всу #активіст
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