Події

19:53 10.02.2022

Зеленський обговорив із Дудою дипломатичні зусилля щодо деескалації ситуації навколо України

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Зеленський обговорив із Дудою дипломатичні зусилля щодо деескалації ситуації навколо України

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові обговорив із польським колегою Анджеєм Дудою актуальні дипломатичні зусилля щодо деескалації ситуації навколо України.

"Під час телефонної розмови з моїм другом президентом Польщі Анджеєм Дудою обговорили актуальні дипломатичні зусилля з деескалації. Позитивно відзначили досягнення домовленості щодо транспортних дозволів. Вдячний дружній Польщі за стабільну підтримку України на шляху європейської інтеграції", - написав Зеленський у своєму Twitter у четвер.

 

Теги: #україна #польща #президенти
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