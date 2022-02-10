Зеленський обговорив із Дудою дипломатичні зусилля щодо деескалації ситуації навколо України

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові обговорив із польським колегою Анджеєм Дудою актуальні дипломатичні зусилля щодо деескалації ситуації навколо України.

"Під час телефонної розмови з моїм другом президентом Польщі Анджеєм Дудою обговорили актуальні дипломатичні зусилля з деескалації. Позитивно відзначили досягнення домовленості щодо транспортних дозволів. Вдячний дружній Польщі за стабільну підтримку України на шляху європейської інтеграції", - написав Зеленський у своєму Twitter у четвер.