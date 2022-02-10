Російські найманці 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, задіяли БПЛА - штаб ООС

Російські найманці на Донбасі від початку доби п'ять разів порушили умови режиму припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали, повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. Неподалік Пісків противник двічі відкривав вогонь із гранатометів різних систем. У напрямку Зайцевого російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї", - зазначено в повідомленні у Facebook.

Крім того, поблизу населеного пункту Тарамчук російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання трьох пострілів ВОГ-17.

Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил унаслідок дій ворога немає.