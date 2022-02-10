Командувач ОС ЗСУ про навчання "Заметіль-2022": Головне завдання - відпрацювати управління угрупованнями військ під час ведення операції Сил оборони

Командно-штабні навчання "Заметіль-2022", які розпочалися в Україні у вівторок, є плановим заходом, а їхнє головне завдання – відпрацювати механізми управління угрупованнями військ під час ведення операцій з оборони держави, заявив командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Ці військові маневри є продовженням оперативного збору з керівним складом Командування, представниками органів військового управління ЗС України, а також інших складових сектору оборони та безпеки, що мають на меті підтримання індивідуальних спроможностей, формування необхідного рівня теоретичних знань, умінь та фахової майстерності під час планування застосування, всебічного забезпечення угрупувань військ та управління ними у ході ведення операції Сил оборони", - цитує Наєва пресслужба Командування ОС у четвер.

За словами Наєва, командно-штабні навчання триватимуть протягом поточного місяця на певних військових полігонах на всій території держави.

Під час практичних тренувань командири військових частин і начальники зможуть продемонструвати набуті можливості організації планування операцій, а також способи ведення оборонних, зокрема асиметричних дій.

"Після завершення навчань має бути досягнута злагодженість дій командування з органами військового управління ЗСУ та інших складових Сил оборони та безпеки під час ведення операцій за основними принципами, стандартами та штабними процедурами, прийнятими в державах-членах НАТО", - підсумував Наєв.

Як повідомлялося, 8 лютого у Збройних силах України розпочалися командно-штабні навчання "Заметіль-2022" з управління угрупованнями військ (сил) під час ведення бойових дій.