Джонсон назвав найближчі дні вирішальними в тому, що стосується кризи навколо України

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив із посиланням на розвідку своєї країни про переміщення російських військ біля кордонів з Україною, засумнівавшись у тому, що Москва вже ухвалила рішення про подальші дії.

"Усі ми думаємо, що рішення ще не прийнято, але це абсолютно не означає того, що зовсім скоро не відбудеться чогось абсолютно катастрофічного", - сказав Джонсон у четвер у Брюсселі на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Наша розвідка спостерігає за концентрацією військ на кордоні з Україною, і це, ймовірно, найнебезпечніший момент для наступних кількох днів", - додав прем'єр.