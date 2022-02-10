Прогноз погоди на вихідні 12–13 лютого: весна вже близько

Цей вікенд у всіх регіонах України мине без денних морозів. За даними Sinoptik.ua, стовпчики термометрів покажуть +2–5 °С (у деяких областях потеплішає до +11 °С), а неділя взагалі потішить довгоочікуваною сонячною погодою без опадів.

Погода в суботу

12 лютого опади очікуються лише у західних областях. Невеликий дощ зі снігом можливий на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях за температури +2–4 °С. На решті території країни погода на вихідних буде без опадів. Якщо ви ще не вибрали подарунок для своєї другої половинки до 14 лютого — саме час вирушити на пошуки! Сонце виглядатиме з-за хмар, швидкість вітру не перевищить 5 м/с. Температура повітря у південних областях становитиме +5–9 °С, східних та центральних — +2–5 °С, північних — близько 0 °С. Уночі в Україні термометри покажуть близько 0 °С.

У неділю без опадів

13 лютого у всіх регіонах буде сонячно, з невеликою хмарністю та без опадів протягом дня. У Донецькій , Луганській, Сумській та Харківській областях на термометрах буде близько 0 °С, у Чернігівській області — до +3 °С. У південних, центральних та західних областях України прогнозується близько +3–5 °С, у Вінницькій, Житомирській та Запорізькій — до +2–4 °С. А ось ніч із неділі на понеділок, за даними Sinoptik.ua, видасться помірно морозною. У середньому очікується до -5–8 °С, на півдні, у Хмельницькій, Вінницькій та Запорізькій областях — до -4–6 °С.

Погода в понеділок 14 лютого

День закоханих також потішить українців сонячною погодою із мінімальною хмарністю. У західних регіонах та Одеській області денна температура становитиме +5–7 °С, у центральних регіонах, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях — +3–5 °С. У північних та східних областях погода на початку тижня також буде сонячною, проте стовпчики термометрів не піднімуться вище +1–2 °С. Уночі прийдуть помірні морози: до -5–7 °С на заході, півночі та в центрі, до -4–6 °С у південних областях та до -8–10 °С у східних регіонах.

Погодні прикмети 12–13 лютого

Вважалося, якою погода буде на Трисвяття, 12 лютого, такою вона протримається до кінця місяця. Ясна погода та північний вітер обіцяли швидкі морози, іній на деревах — відлигу. На Микиту Затворника, 13 лютого, прислухалися до ворон — їхнє гучне каркання віщувало хуртовини та снігопади. А якщо погода була ясною, то намагалися розглянути кола навкруг сонця — це був знак дуже врожайного літа.