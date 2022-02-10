Члени ВРП вважають неприйнятною участь в оцінюванні, ініційованому Етичною радою

Вища рада правосуддя (ВРП) вважає неприйнятним ініційоване Етичною радою оцінювання 14 чинних членів Ради.

"9 лютого 2022 року Етична рада ініціювала оцінювання одночасно 14 діючих членів Вищої ради правосуддя. У той же час оцінювання кандидатів на вакантні посади Етичною радою не розпочато, раніше призначені дати співбесід з кандидатами Етична рада змінила, визначивши новий графік таким чином, щоб спочатку оцінити діючих членів ВРП", - ідеться у повідомленні, розміщеному на сайті ВРП.

У повідомленні наголошується, що у такий спосіб Етична рада не дотримується вимог закону про порядок оцінювання, що тягне за собою порушення принципу інституційної безперервності роботи ВРП.

ВРП зазначає, що на сьогодні шість вакантних посад членів ВРП не заповнені, це створює загрози правомочності органу із 15 чинних членів.

"За таких обставин члени Вищої ради правосуддя... вважають для себе неприйнятною участь у процедурах оцінювання, ініційованих Етичною радою. Враховуючи, що Етичною радою такі процедури, попри критичну межу повноважності ВРП та всупереч імперативним вимогам закону, розпочато першочергово з усіх діючих членів ВРП одночасно, це спонукає достроково скласти повноваження більшістю членів ВРП", - наголошується у повідомленні.