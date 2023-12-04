ВРП дала згоду на тримання під вартою викритих у хабарництві суддів Київського апеляційного суду

Вища рада правосуддя за поданням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) дала згоду на тримання під вартою суддів Київського апеляційного суду, викритих на одержанні неправомірної вигоди, інформують у САП.

"4 грудня 2023 року Вища рада правосуддя задовольнила подання керівника САП про надання згоди на тримання під вартою чотирьох суддів Київського апеляційного суду, яких напередодні викрили на одержанні неправомірної вигоди у розмірі $35 тис. за ухвалення рішення про скасування арешту майна", - ідеться в повідомленні прокуратури в телеграм-каналі в понеділок.

Згідно з повідомленням, ВРП визнала обґрунтованими доводи, викладені в поданні, і дала згоду на тримання вищезазначених суддів під вартою.

У прокуратурі нагадують, що 30 листопада 2023 року прокурори САП за дорученням керівника САП повідомили про підозру чотирьом суддям Київського апеляційного суду.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.