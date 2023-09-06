Політика

14:55 06.09.2023

ВР реформувала Службу дисциплінарних інспекторів ВРП на виконання Угоди про асоціацію з ЄС

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ВР реформувала Службу дисциплінарних інспекторів ВРП на виконання Угоди про асоціацію з ЄС

Верховна Рада змінила порядок формування Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя (ВРП).

Ухвалення відповідного законопроєкту №9483-2 у цілому підтримали 268 народних депутатів на пленарному засіданні в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, його розроблено на виконання ст. 256 Угоди про асоціацію, в якій Україна взяла на себе зобов'язання наблизити українське законодавство про конкуренцію та практику застосування до acquis communautaire Європейського Співтовариства.

Зокрема, законопроєкт пропонує внести зміни до закону "Про правовий режим воєнного стану", встановивши, що в період дії воєнного стану призначення осіб на посаду керівника служби дисциплінарних інспекторів ВРП, його заступника, дисциплінарного інспектора здійснюється на основі конкурсу. Особи, які претендують на ці посади, подають декларацію, передбачену законом "Про запобігання корупції", та документ про підтвердження рівня володіння державною мовою. Щодо цих осіб проводиться спеціальна перевірка, передбачена законом "Про запобігання корупції".

Законопроєкт також пропонує встановити, що тимчасово, протягом п’яти років з дня набрання законом чинності, конкурс на посади керівника служби дисциплінарних інспекторів та його заступника, дисциплінарного інспектора проводитиме конкурсна комісія, утворена Вищою радою правосуддя, у складі шести осіб, з яких трьох призначає ВРП за пропозиціями міжнародних та іноземних організацій, які надають Україні протягом останніх трьох років міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи та/або запобігання і протидії корупції відповідно до міжнародних або міждержавних угод. Рішення такої комісії вважається ухваленим, якщо за нього проголосували не менше ніж чотири члени, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними та іноземними організаціями. У разі однакової кількості голосів "за" і "проти", вирішальними є голоси трьох членів конкурсної комісії, з яких щонайменше двоє запропоновані міжнародними та іноземними організаціями.

Окрім цього, законопроєкт пропонує встановити, що до початку роботи Служби дисциплінарних інспекторів ВРП загальна тривалість здійснення дисциплінарного провадження не може перевищувати трьох років з дня отримання нею відповідної дисциплінарної скарги, або з дня прийняття Дисциплінарною палатою ВРП рішення про відкриття відповідної дисциплінарної справи за власною ініціативою, або дня отримання ВРП відповідного звернення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

 

Теги: #рада #врп

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