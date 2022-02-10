Кулеба: ОБСЄ не може залишатися пасивно-нейтральною в ситуації, що склалася

В умовах загрози з боку РФ Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) не може зберігати пасивну позицію і має проявити активність та рішучість у захисті власних принципів, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Попереду буде ще не один складний момент, не одне складне рішення, але абсолютно очевидно, що складну ситуацію не можна вирішити, не ухвалюючи складних рішень. І тому ОБСЄ не можна залишатися постійно пасивно-нейстральною в цьому процесі. Потрібно продемонструвати активність та рішучість у захисті тих положень, тих основ ОБСЄ, заради захисту яких її власне і було створено", - наголосив Кулеба на спільній пресконференції з чинним головою ОБСЄ, главою МЗС Польщі Збігнєвом Рау у Києві.

Міністр зазначив, що підтримав ініціативу Польщі щодо запровадження в ОБСЄ оновленого діалогу з питань безпеки на європейському континенті, й наголосив, що цей діалог передбачатиме три теми, головною з яких для України стане військова безпека.

"І, безумовно, тема, яка насправді є фундаментальною для майбутнього європейської архітектури безпеки – це те, як ми, європейці, відповідатимемо на спроби РФ маніпулювати принципами та нормами ОБСЄ. Насамперед ідеться про відоме питання, яке постійно наразі ставить Росія всім учасникам ОБСЄ: у який спосіб вони планують гарантувати свою безпеку, не завдаючи шкоди безпеці Росії. Але я нагадаю, що єдина держава ОБСЄ, яка нині вчиняє злочин агресії проти іншої держави-учасниці ОБСЄ – це саме Росія", - заявив Кулеба.

Росія є єдиною країною, яка ескалує ситуацію в Європі, наголосив міністр, продовжує спроби маніпулювання нормами ОБСЄ і спотворювати реальність.

"Саме тому я вважаю, що настав час не готувати відповіді на маніпулятивні запитання Росії, а ставити самій РФ запитання: як ви, Росія, яка робить агресію та ескалює ситуацію, плануєте гарантувати свою безпеку, не завдаючи шкоди безпеці інших країн?" - заявив глава МЗС України.

Кулеба впевнений, що запитання треба ставити Росії. "Ми не маємо постійно перебувати в захисному положенні й постійно відповідати на нескінченні маніпулятивні запитання Росії. Ми маємо самі активно ставити болісні запитання Росії і вимагати відповіді від неї, якщо ми справді хочемо захистити принципи ОБСЄ, її основні правила та безпеку в Європі загалом", – сказав міністр.