Спалах АЧС виявлено у Житомирській виправній колонії

У підсобному господарстві Житомирської виправної колонії №4 зафіксовано спалах африканської чуми свиней (АЧС), поголів'я з 95 од. буде знищено, на території колонії встановлено 40-денний карантин.

Про підтвердження Житомирською регіональною лабораторією Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів діагнозу АЧС у свиней, яких утримують на території колонії, повідомила Житомирська міськрада на сайті в середу ввечері.

За даними міськради, Житомирська виправна колонія №4 має своє підсобне господарство із 95 свиней, яких утримують для компенсації можливих перебоїв із постачанням м'ясної продукції.

"Вирішено все поголів'я свиней на території колонії умертвити безкровним методом, спалити та захоронити залишки трупів у місці їх виявлення, місце спалення обробити хлорним вапном. Також на території виявлення спалаху африканської чуми свиней встановити 40-денний карантин", - відповідне рішення ухвалила позачергова міська надзвичайна протиепізоотична комісія.

Контроль за виконанням рішення покладено на Головне управління Держпродспоживслужби у Житомирській області.

Як повідомлялося, 1 лютого в угіддях Обухівського районного мисливського господарства (Київська обл.) знайдено трупи двох диких кабанів, причиною загибелі яких стала АЧС. В Обухівському та Васильківському районах Київської області введено в дію план заходів щодо недопущення поширення захворювання.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх та диких свиней, уперше зафіксоване у 1903 році у Південній Африці. Лікування від АЧС та вакцини немає, зупинити поширення вірусу можна лише карантинними заходами. АЧС безпечний для людини, але спричиняє економічну шкоду, оскільки всіх тварин у вогнищі зараження має бути знищено.