Події

10:11 10.02.2022

Спалах АЧС виявлено у Житомирській виправній колонії

2 хв читати
Спалах АЧС виявлено у Житомирській виправній колонії

У підсобному господарстві Житомирської виправної колонії №4 зафіксовано спалах африканської чуми свиней (АЧС), поголів'я з 95 од. буде знищено, на території колонії встановлено 40-денний карантин.

Про підтвердження Житомирською регіональною лабораторією Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів діагнозу АЧС у свиней, яких утримують на території колонії, повідомила Житомирська міськрада на сайті в середу ввечері.

За даними міськради, Житомирська виправна колонія №4 має своє підсобне господарство із 95 свиней, яких утримують для компенсації можливих перебоїв із постачанням м'ясної продукції.

"Вирішено все поголів'я свиней на території колонії умертвити безкровним методом, спалити та захоронити залишки трупів у місці їх виявлення, місце спалення обробити хлорним вапном. Також на території виявлення спалаху африканської чуми свиней встановити 40-денний карантин", - відповідне рішення ухвалила позачергова міська надзвичайна протиепізоотична комісія.

Контроль за виконанням рішення покладено на Головне управління Держпродспоживслужби у Житомирській області.

Як повідомлялося, 1 лютого в угіддях Обухівського районного мисливського господарства (Київська обл.) знайдено трупи двох диких кабанів, причиною загибелі яких стала АЧС. В Обухівському та Васильківському районах Київської області введено в дію план заходів щодо недопущення поширення захворювання.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх та диких свиней, уперше зафіксоване у 1903 році у Південній Африці. Лікування від АЧС та вакцини немає, зупинити поширення вірусу можна лише карантинними заходами. АЧС безпечний для людини, але спричиняє економічну шкоду, оскільки всіх тварин у вогнищі зараження має бути знищено.

Теги: #ачс #житомирська_область
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:31 04.02.2022
На Київщині у диких кабанів виявлено АЧС

На Київщині у диких кабанів виявлено АЧС

07:25 12.12.2021
На Житомирщині рятувальники знайшли у воді тіло жінки, яка зникла напередодні

На Житомирщині рятувальники знайшли у воді тіло жінки, яка зникла напередодні

07:51 06.12.2021
На трасі "Київ-Чоп" у ДТП потрапила сім'я: батько та двоє дітей загинули, мати госпіталізована

На трасі "Київ-Чоп" у ДТП потрапила сім'я: батько та двоє дітей загинули, мати госпіталізована

12:15 28.10.2021
"Укрзалізниця" відновила рух на ділянці, де зійшли з рейок вантажні вагони

"Укрзалізниця" відновила рух на ділянці, де зійшли з рейок вантажні вагони

09:25 17.10.2021
На трасі Київ - Чоп у ДТП загинули двоє людей

На трасі Київ - Чоп у ДТП загинули двоє людей

16:11 16.09.2021
У Житомирській області відбулися антитерористичні навчання СБУ та поліції

У Житомирській області відбулися антитерористичні навчання СБУ та поліції

11:13 04.09.2021
У Житомирській області автобус, що прямував з Польщі до Маріуполя, зіткнувся з автовозом: одна людина загинула, 11 травмовані

У Житомирській області автобус, що прямував з Польщі до Маріуполя, зіткнувся з автовозом: одна людина загинула, 11 травмовані

19:19 02.09.2021
У Харківській області зафіксовано спалах африканської чуми свиней

У Харківській області зафіксовано спалах африканської чуми свиней

11:13 29.07.2021
Президент прибув до Житомирської області для участі в заходах із нагоди Дня ССО

Президент прибув до Житомирської області для участі в заходах із нагоди Дня ССО

20:21 12.07.2021
У Новоград-Волинському госпіталізували дитину з вогнепальним пораненням у спину, поліція почала розслідування

У Новоград-Волинському госпіталізували дитину з вогнепальним пораненням у спину, поліція почала розслідування

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Києві затримано завербованого білоруськими держструктурами агента, який намагався підпалити автомобіль - СБУ

Зеленський назвав накопичення військ біля кордонів України психологічним тиском із боку сусідів

В Україні за добу виявили 41 694 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужало 16 628 осіб, 280 померло

В Україну зі США прибув десятий літак з боєприпасами

Кулеба: Для санкцій проти РФ за видачу російських паспортів українцям на окупованому Донбасі є всі підстави

ОСТАННЄ

Голова ОБСЄ Рау відвідає РФ наступного тижня

Голова ОБСЄ підтримує підвищення ефективності СММ в Україні – Кулеба

Стефанішина: За два роки підтримка населенням курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію суттєво збільшилась

Віцепрем'єр Стефанішина захворіла на COVID-19

У Києві затримано завербованого білоруськими держструктурами агента, який намагався підпалити автомобіль - СБУ

Зеленський назвав накопичення військ біля кордонів України психологічним тиском із боку сусідів

Поліція затримала одного з нападників на помічника генпрокурора Адеїшвілі

До Польщі прибули ще два літаки з американськими десантниками

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 403 млн

У Білому домі запевняють, що не готують план на випадок масової евакуації американців з України

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА