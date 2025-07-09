Унаслідок ворожої атаки пошкоджений столярний цех та господарські будівлі на Житомирщині

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Унаслідок ворожої масованої атаки у Житомирській області пошкоджені виробничі приміщення столярного цеху та господарські будівлі, а також скління житлових будинків, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

"Сьогодні під час масованої ворожої атаки на Житомирщині зазнали пошкоджень виробничі приміщення столярного цеху та господарські будівлі. Також пошкоджені скління вікон двох багатоповерхових житлових будинків", - написав він у телеграмі.

За словами Бунечка, одна із пожеж, що виникли через ворожі удари, ліквідована підрозділами ДСНС. Друга наразі локалізована, триває її ліквідація.

За попередніми даними, внаслідок подій ніхто не постраждав.